Vitor Roque, Perrone, Osorio: as promessas do Brasil e seus adversários no Sul-Americano Sub-20

O Campeonato Sul-Americano Sub-20 começa nesta quinta-feira e sempre é terreno fértil para o surgimento e desenvolvimento de grandes promessas do futebol do continente. O Estadão listou algumas das principais joias sul-americanas, que podem despontar nos próximos anos. Neste ano, a edição será realizada na Colômbia. O Brasil não vence o torneio desde 2011.

O Sul-Americano Sub-20 é disputado em duas fases. Na primeira etapa, os três melhores de um grupo de cinco seleção avançam para o hexagonal final em que todos se enfrentam e os quatro melhores garantem vaga no Mundial da categoria. O Brasil está no grupo A, com Colômbia, Argentina, Paraguai e Peru.

Vitor Roque (Brasil)

Vitor Roque é uma das promessas do Brasil no Sul-Americano sub-20 Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Vitor Roque teve um ano de 2022 inesquecível. Foi um dos principais jovens do futebol brasileiro ao ajudar o Athletico-PR na campanha do vice-campeonato da Libertadores. Com só 17 anos, o atacante ágil e driblador já é monitorado pelos principais clubes europeus.

“Meu maior sonho atual é conquistar esse Sul-Americano, classificar o Brasil para a Copa do Mundo. O sentimento é de motivação para conquistar esse desafio. Enfrentamos adversário sul-americanos na nossa preparação. Sabemos a dificuldade deste torneio, mas temos um grupo de jogadores muito forte e experiente dentro da Seleção Brasileira. Vamos aproveitar bem a preparação na Granja para estrearmos com tudo”, disse ao site da CBF.

Ao lado de Vítor Roque, são várias promessas brasileiras para ficar de olho. Uma delas é Andrey Santos. O volante técnico e de boa saída de bola foi criado no Vasco e se destacou em 2022. Neste mês, ele foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra.

O Corinthians será representado pelo atacante Pedro (também chamado de Pedrinho) e o meio-campista Guilherme Biro, além do zagueiro Robert Renan, vendido recentemente ao Zenit, da Rússia. O Palmeiras terá o goleiro Kaique e o meia-atacante Luis Guilherme. Já o São Paulo contará com o lateral-esquerdo Patryck.

A seleção brasileira não ganha a competição desde 2011 e só garantiu vaga no Mundial da categoria uma vez nas últimas quatro edições.

Facundo Buonanotte (Argentina)

O meia-atacante canhoto Facundo Buonanotte estreou no futebol profissional argentino em fevereiro de 2022 e, em janeiro deste ano, já se transferiu para a Europa. O destaque com a camisa do Rosario Central foi tão grande que o Brighton, clube inglês que tem monitorado de perto promessas sul-americanas nos últimos anos, o contratou por 12 milhões de euros. Ele é a venda mais cara do clube argentino, superando a ida de Giovani Lo Celso ao Paris Saint-Germain em 2016 e a de Ángel Di María ao Benfica em 2007.

Também se destacam na Argentina sub-20 o meia Nico Paz (Real Madrid), o meia-atacante Gino Infantino (Rosario Central), além dos atacantes Julián Fernández (Vélez) e Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

Máximo Perrone (Argentina)

O meio-campista Máximo Perrone é um dos principais nomes do Vélez Sarsfield, mas pode deixar o futebol argentino em breve. O jovem de 20 anos é alvo do Manchester City. Em 2020, já era apontado pelo então técnico Gabriel Heinze como um garoto “espetacular”.

Álvaro Rodríguez (Uruguai)

O centroavante uruguaio Álvaro Rodríguez estreou pelo time principal do Real Madrid no jogo contra o Cacereño na Copa do Rei. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Álvaro Rodríguez nasceu em Girona, na Espanha, mas é filho de pais uruguaios. Com mais de 1,90m, ele é centroavante do Real Madrid Castilla (time B) e atua pela seleção sul-americana, embora tenha jogado no sub-18 da equipe europeia no ano passado. Nesta temporada, estreou pelo time principal madrilenho em uma partida pela Copa do Rei no duelo com o Cacereño.

Os uruguaios também contam com algumas outras promessas: o lateral Mathías De Ritis (Peñarol), os meio-campistas Renzo Sánchez (Nacional) e Fabricio Díaz (Liverpool-URU), além dos atacantes Luciano Rodríguez (Liverpool-URU) e Emiliano Rodríguez (Boston River).

Darío Osorio (Chile)

Darío Osorio, de 18 anos, é um meia habilidoso da Universidad de Chile que já estreou pela seleção principal do país em 2022. Ele marcou sete gols na liga chilena do ano passado. O jogador já é observado de perto pelo Tottenham, da Inglaterra, segundo a imprensa do Chile.

Além de Osorio, os torcedores também esperam muito do futebol dos meias Lucas Assadi (Universidad de Chile) e Joan Cruz (Colo-Colo).

Alexei Rojas (Colômbia)

Aos 17 anos, Alexei Rojas, goleiro do Arsenal, atua tanto no time sub-18 como no sub-21. Ele nasceu na Inglaterra, filho de pai russo e mãe colombiana. Está representando a seleção colombiana desde o sub-17, mas antes, na categoria sub-15, atuou pela Inglaterra. Alexei se destaca no jogo aéreo e nas defesas de cobranças de pênalti. Outro nome colombiano para ficar de olho é o atacante Juanda Fuentes (Barcelona).