Supercopa: confira lista completa e atualizada de campeões após título do São Paulo

A Supercopa Rei foi disputada em apenas sete ocasiões e em 2024 ganhou um novo nome, em homenagem a Pelé. Tradicionalmente, o torneio opõe os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em Belo Horizonte, o São Paulo levou a melhor sobre o rival Palmeiras e ficou com o troféu.

PUBLICIDADE Depois de um 0 a 0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. O São Paulo converteu todas as cobranças. Já dois pênaltis palmeirenses foram defendidos por Rafael. Foi a primeira conquista de Supercopa do Tricolor. O Flamengo é o único bicampeão, ao vencer as edições de 2020 e 2021. Como o torneio não foi disputado entre 1992 e 2019, a lista de campeões ainda é curta. A edição de 2024 foi a primeira disputada em Belo Horizonte. As outras decisões passaram por Brasília, Cuiabá, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Supercopa reúne os campões do Brasileirão e da Copa do Brasil na temporada anterior. Foto: Yuri Edmundo/EFE

Confira a lista atualizada de campeões da Supercopa