Supercopa do Brasil: CBF encaminha acerto com Mineirão para clássico entre Palmeiras x São Paulo

Após a volta de Ednaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade encaminhou acerto com o Mineirão, em Belo Horizonte, para o local disputa do título da Supercopa do Brasil, que acontecerá no dia 3 de fevereiro entre Palmeiras e São Paulo. Ainda restam poucos detalhes a serem definidos, mas a decisão pode ser oficializada já nos próximos dias. Além disso, após encontro das duas principais organizadas dos times com a Polícia Civil de São Paulo, ambas as torcidas devem estar presentes no estádio.

Desde que foram definidas as equipes que disputariam a Supercopa (Palmeiras, campeão brasileiro, e São Paulo, da Copa do Brasil), a CBF buscou alternativas para que a partida fosse realizada em um lugar neutro, sem vantagem para nenhuma das equipes. Além disso, por definição estadual, os estádios de São Paulo não podem receber as duas torcidas em clássicos – apenas o público mandante pode estar presente. Esses fatores fizeram com que o Estado fosse descartado.

Alguns fatores fizeram com que o Mineirão vencesse a concorrência – Maracanã, no Rio, Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, e Mané Garrincha, em Brasília foram cotados. A proximidade do Estado com São Paulo facilita o transporte para as torcidas e a capacidade do estádio (62 mil torcedores) é superior àquela da cidade do interior de Minas Gerais. Além disso, não haverá partidas do Campeonato Mineiro no Mineirão no mesmo fim de semana em que ocorrer a partida da Supercopa do Brasil – Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no dia 4 de fevereiro na Arena MRV.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Supercopa do Brasil em fevereiro. Foto: Alex Silva/ Estadão

O fator calendário foi crucial para que o Maracanã fosse descartado. Administrado em consórcio conjunto de Flamengo e Fluminense, o estádio deve receber o duelo entre o time rubro-negro e o Vasco da Gama no mesmo fim de semana. Isso prejudicaria o estado do gramado, que já recebeu críticas de jogadores e dirigentes do próprio Flamengo. O Maracanã também passará por reformas em seu gramado nas próximas semanas.

Torcida mista

Nesta segunda-feira, 8, lideranças das torcidas organizadas de Palmeiras e São Paulo se encontraram com o delegado da Delegacia de Repressão aos Delitos no Esporte (Drade), Cesar Saad, na primeira reunião sobre a realização da Supercopa do Brasil. A um mês da decisão, as partes são favoráveis sobre a realização da partida com ambas as torcidas nas arquibancadas.

Continua após a publicidade

Palmeiras é o atual campeão da Supercopa do brasil. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Nas próximas reuniões, será discutida, junto com as instituições competentes de Minas Gerais, questões a respeito do policiamento no Mineirão e escolta das torcidas organizadas de São Paulo. Além disso, estuda-se a viabilidade de, assim como em outros anos, o estádio ser dividido igualmente para Palmeiras – atual campeão da competição – e São Paulo.

Segundo apurou o Estadão, o desejo de Mancha Alvi Verde e Torcida Independente era de que a partida fosse realizada em São Paulo, com torcida mista. No entanto, desde 2016, por ordem do Ministério Público após confronto entre organizadas de Corinthians e Palmeiras, todos os clássicos na cidade têm a presença exclusiva da torcida mandante.