Supercopa: revisões do VAR em Palmeiras x Flamengo serão exibidas ao vivo nos telões do estádio

A decisão da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo, terá uma novidade no próximo dia 28. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá exibir as imagens de revisão do VAR nos telões do Estádio Mané Garrincha no momento em que elas estiverem acontecendo, assim como já ocorre para quem acompanha os jogos pela TV.

O pedido foi feito pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme. “A ideia é que a gente também possa ter argumentos para chegar à Fifa e pedir autorização dela para que as competições possam ter essa transparência. Acho que fica melhor quando aqueles que estão acompanhando uma partida de futebol… Eles ficam sem saber as decisões, e aí se dá todo tipo de interpretação. Nada melhor que ser ali, diretamente”, ponderou Ednaldo.

As revisões do VAR têm sido ponto central de discussões sobre a arbitragem nos últimos anos. Além do tempo envolvido nas análises, as decisões finais dos árbitros muitas vezes são questionadas pelos próprios jogadores e técnicos durante as partidas.

Supercopa do Brasil será disputada novamente em Brasília. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A disputa da Supercopa do Brasil no Mané Garrincha, em Brasília, foi sacramentada na semana passada. Recife e Salvador chegaram a pleitear o direito de sediar a partida, mas tanto o Palmeiras quanto o Flamengo demonstraram preferência por atuar na capital federal, devido à logística.

A disputa reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil da temporada anterior, e serve como pontapé inicial para a temporada do futebol brasileiro. A competição foi retomada em 2020.