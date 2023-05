Susana Werner e Júlio César reatam casamento dois dias após anúncio de divórcio

Júlio César, ex-goleiro da seleção brasileira, reatou o casamento com a atriz e empresária Susana Werner apenas dois dias depois de ela anunciar que o casal estava se divorciando. Segundo a mulher do atleta, ainda existe muito amor entre eles e por isso resolveram voltar.

“Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, escreveu a atriz em seu Instagram.

Susana Werner e Júlio Cesar estão juntos há 21 anos e são pais de Giulia, de 20, e Cauet, de 17. No domingo, ela comunicou a separação também por meio das redes sociais. À ocasião, a atriz alegou que a decisão se deu por conta de “tempos complicados” que estão passando juntos e para seguirem seus sonhos separadamente.

“Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo”, escreveu Susana em seu Instagram, no domingo. “Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, complementou.

Júlio César não se pronunciou sobre o assunto em nenhuma das duas oportunidades. O goleiro foi titular da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, e teve carreira de sucesso na Europa, especialmente com a camisa da Inter de Milão. Se aposentou em 2018, aos 39 anos, pelo Flamengo, clube no qual foi revelado. Ele também acumula uma passagem vitoriosa pelo Benfica.