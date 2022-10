Suspenso do United por violência sexual, Greenwood volta a ser preso

Suspenso do Manchester United e acusado de estupro e agressão a uma ex-namorada, a modelo Harriet Robson, o atacante Mason Greenwood voltou a ser preso neste sábado. Segundo a imprensa britânica, o jogador quebrou a condição de fiança ao se aproximar da vítima.

“O Manchester United está ciente das acusações criminais feitas contra Mason Greenwood pelo Serviço de Procuradoria da Coroa. Ele continua suspenso pelo clube, aguardando o desfecho do processo judicial”, diz nota do clube inglês.

O atacante Mason Greenwood, considerado um dos mais promissores jovens talentos inglês, foi afastado do Manchester United após ser acusado de violência sexual contra uma ex-namorada. Foto: Oli Scarff/AFP

A Polícia da Grande Manchester também confirmou a detenção de um jovem de 21 anos por violação de fiança, mas não informou se o mesmo trata-se de Greenwood. Além de pagar a fiança para conseguir responder o processo em liberdade, o atleta teve o contrato com a Nike interrompido e foi retirado do videogame da EA Sports.

Greenwood vinha sendo considerado uma das maiores revelações do futebol inglês antes de ser acusado pela modelo Harriet Robson de agressão e violência sexual. Ela divulgou vídeos com cenas fortes, com marcas pelo corpo e áudios do atleta tentando ter relação sexual à força.

O namoro dos dois começou em 2019 e chegou a acontecer alguns términos antes do caso vir à tona. Greenwood chegou também a se envolver em um escândalo ao lado de Phil Foden envolvendo uma festa com mulheres em um hotel, em meio à pandemia de covid-19.

Sem jogar futebol, Greenwood vinha tentando manter o físico com profissionais do esporte, mas viu tudo desmoronar novamente com a quebra dos acordos de fiança.