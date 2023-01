Sylvinho é anunciado como novo treinador da seleção da Albânia, com Doriva de auxiliar

A Federação Albanesa de Futebol anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para ter Sylvinho como treinador da seleção da Albânia. O brasileiro, que teve o Corinthians como último trabalho, assinará um contrato válido até o fim da Eurocopa 2024 e substituirá o italiano Edoardo Reja, treinador da equipe nos últimos três anos.

“A Federação Albanesa de Futebol agradece a Edi Rejan por sua valiosa contribuição para a gestão da Seleção Nacional durante esses anos e aprecia muito a experiência e cooperação que ele ofereceu no crescimento da Seleção Nacional Albanesa”, diz a seleção em nota.

Doriva, ex-São Paulo, será auxiliar de Sylvinho na seleção albanesa. Foto: Rubens Chiri/Divulgação

Sylvinho terá ao lado em sua comissão técnica Doriva, que já comandou clubes como Vasco, Ponte Preta, Bahia, Criciúma, São Bento, entre outros. Seu último clube foi a equipe de Sorocaba, em 2019. Além dele, o ex-lateral da Argentina e Manchester City, Pablo Zabaleta também foi confirmado como auxiliar do ex-corintiano.

O novo treinador é aguardado em Tirana no dia 9 de janeiro para assinar contrato e ser apresentado oficialmente como técnico da Albânia. O vínculo, neste primeiro momento, será de 1 ano e meio. O objetivo é levar a seleção para as fases finais da Eurocopa. Caso a meta seja conquistada, Sylvinho deverá dar continuidade ao trabalho pensando na Copa do Mundo de 2026.

A fase qualificatória do torneio europeu de seleções será disputada nas Datas Fifa de março e novembro deste ano. Os classificados disputarão a competição entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha. A Albânia está no Grupo E, ao lado de Polônia, República Tcheca, Ilhas Faroe e Moldávia.

Ex-lateral da seleção brasileira, Corinthians, Arsenal, Barcelona e Manchester City, Sylvinho, 48, começou como auxiliar técnico do Cruzeiro e rodou por Sport, Náutico, Corinthians e Inter, até ganhar a chance de comandar o time principal do Lyon. Depois do clube francês, foi para o Corinthians, em 2022, mas não suportou a pressão da torcida. Foram 43 jogos com a camisa alvinegra, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas.