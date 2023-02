Sylvinho se vê como um treinador internacional e quer potencializar o futebol da Albânia

O período de uma década na Inglaterra e Espanha como jogador, a experiência que teve como auxiliar de Roberto Mancini na Itália e o tempo - mesmo que curto - no comando do Lyon, da França, permitem que Sylvio Mendes Campos Junior, o Sylvinho, se defina como um técnico internacional.

Aos 48 anos, o treinador, agora, vive um novo desafio na Europa: treinar a Albânia, seleção que ocupa o 66º lugar no ranking da Fifa. “Quando aceito o convite da Albânia, percebo que eles estão buscando um treinador internacional”, diz. No comando da seleção balcânica, a meta principal é conduzi-la à Eurocopa de 2024, na Alemanha.

“Nós temos um contrato de um ano e meio. Levar a Albânia à Euro é o objetivo”, ratifica o treinador ao Estadão. “Entendemos que é uma seleção sem resultados expressivos, mas que quer crescer e está crescendo. Sou criterioso nos meus convites”, justifica, sobre sua escolha de aceitar dirigir uma equipe nacional de pouca expressão, mas onde pode encontrar paz para trabalhar, o que lhe faltou no Corinthians, por exemplo.

“Estou buscando meu espaço. Seja no Brasil, no Japão, Austrália, Estados Unidos. Foram cinco anos para terminar o curso da Uefa. Perdi férias importantes”, afirma ele, integrante, segundo considera, da safra de jovens e bons técnicos brasileiros. “Temos treinadores bons, importantes, que sabem trabalhar, são promissores e estão buscando seu espaço. Fico feliz de estar no meio deles”.

Durante quase uma hora de conversa por vídeo com a reportagem, Sylvinho mostrou orgulhoso parte da estrutura da Federação Albanesa de Futebol em Tirana, capital do pequeno país banhado pelo mar Adriático, do outro lado do qual se encontra a Itália, e situado na península balcânica. A nação de menos de 3 milhões de habitantes tem forte influência italiana. Boa parte dos albaneses se comunicam em italiano, o que ajuda o treinador brasileiro, visto que ele é fluente no idioma.

Objetivo de Sylvinho é levar Albânia à Eurocopa de 2024 Foto: Franc Zhurda/AP

“Mas o albanês vai ser ouvido por aqui”, pondera. “Até 100% dos atletas podem se comunicar em italiano ou em inglês muito bem, mas nós vamos ter tradução para o albanês. É uma obrigação”. No entanto, ele não vai aprender a língua oficial do país. “É uma das mais difíceis do mundo”, justifica.

Continua após a publicidade

Ao contrário do que fizeram os últimos treinadores, geralmente baseados na Itália, Sylvinho escolheu morar em Tirana. São poucos minutos de sua casa até o prédio da federação, onde ele e Doriva, seu auxiliar, trabalham diariamente. O outro profissional que compõe a comissão técnica é o argentino Pablo Zabaleta. Ele preferiu permanecer em Barcelona, onde vive.

“Ao contrário do que as pessoas falam, trabalho não falta. É muita análise, exercitar futuros, processos, fazer a mente trabalhar muito porque não temos o campo. Tenho de ver imagens de vários jogos, 90 minutos de cada um dos 30 atletas em potencial para serem convocados”, explica. Nas suas palavras, o trabalho pode ser resumido em “muito escritório”, “muitas visitas” e “evoluções”. “Queremos que isso chegue ao campo”.

O brasileiro diz observar de 30 a 40 jogadores entre os que já vinham sendo convocados e os possíveis debutantes na seleção albanesa. A maior parte deles está no futebol italiano. “Pelo menos sete atletas selecionáveis estão na Itália. Das três viagens importantes, duas foram para a Itália”, conta. Outros jogam na Inglaterra, Espanha, Turquia e Grécia. “Acompanho o campeonato local também. Tem dois ou três atletas jovens com potencial para estar conosco”, avalia.

Sylvinho treinou o Corinthians até o início de 2022 Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Jogadores técnicos

Pelas partidas a que assistiu e pelo contato inicial que teve com os jogadores, o material humano que tem em mãos lhe agrada. “O albanês, o jogador do Leste Europeu, é um atleta técnico na sua essência. Os zagueiros e laterais tentam até jogar demais. Não são jogadores duros. Eles têm qualidade técnica”, opina.

A convocação de Sylvinho será em 5 de março. No dia 20, os atletas se apresentam e treinam sete dias até a estreia nas Eliminatórias contra a Polônia, dia 27, fora de casa. No Grupo E, além dos poloneses, estão República Checa, Ilhas Faroe e Moldávia.

Continua após a publicidade

“Eu vou ser direto: dá para classificar porque o grupo é equilibrado”, confia. Caso consiga o que almeja, a Albânia jogará a Euro pela segunda vez em sua história. Em 2016, sob o comando do italiano Giovanni de Biasi, a seleção albanesa participou do torneio e caiu na primeira fase.