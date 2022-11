Taça da Copa do Mundo: curiosidades, peso, valor, do que é feita, quando surgiu...

Publicidade

A taça da Copa do Mundo é o objeto mais desejado pelas 32 seleções participantes da competição da Fifa. O Estadão explica abaixo como o troféu do Mundial surgiu, de que material ele é feito e outras curiosidades. Maior vencedor da competição, o Brasil busca o hexacampeonato, no Catar.

Quando a taça da Copa surgiu?

Leia também ‘Hoje me sinto catariano, árabe, africano, gay, deficiente e trabalhador imigrante’, diz Infantino

Em 1928, o Congresso da Fifa decidiu que a equipe campeã da Copa do Mundo de 1930, a primeira da história, seria recompensada com uma taça. O então presidente da Fifa, Jules Rimet, ordenou que o troféu fosse feito em ouro e que sua posse definitiva ficasse com o vencedor de três edições da Copa. À época, os dirigentes consideravam o feito praticamente impossível. A taça chegou a ser roubada em 1966, na Inglaterra, e 1983, no Brasil. Conheça as duas histórias dos roubos da taça da Copa.

O atual design data de 1974. Cinquenta e três escultores de sete países apresentaram seus modelos à época e o artista italiano Silvio Gazzaniga levou a melhor.

Um trabalhador usa spray dourado em uma réplica da taça da Copa do Mundo, em Hanoi, no Vietnã. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

story

Com quem fica a taça da Copa?

Continua após a publicidade

A taça original da Copa do Mundo é concedida aos vencedores do torneio, mas permanece em posse da Fifa depois. Ao contrário da Jules Rimet, que ficaria em definitivo com quem a conquistasse por três vezes, a taça Fifa é mantida provisoriamente pela seleção campeã, que, em seguida, fica com uma réplica, folheada em ouro, e com a gravação do ano, do país-sede da Copa e da equipe vencedora do evento. A atual dona é a França, que a ergueu no Mundial da Rússia, em 2018.

Do que é feita a taça da Copa do Mundo?

O troféu é feito de ouro maciço, pesa 6 quilos e tem 36,2 cm de altura, 11,2 cm de diâmetro da base e 13,8 cm de largura no ponto mais largo. A taça foi desenhada como uma composição de duas figuras humanas segurando o globo acima delas. Na parte de baixo, as palavras “Fifa World Cup” foram gravadas.

Qual o valor da taça da Copa do Mundo?

Seu valor é incalculável.

Quanto pesa a taça da Copa do Mundo?

O troféu pesa 6 quilos.

Continua após a publicidade

Kylian Mbappe beija a taça da Copa do Mundo depois que a França bateu a Croácia na final do Mundial de 2018, na Rússia. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Quais as curiosidades da taça da Copa?

O troféu só pode ser tocado e segurado por um grupo muito seleto de pessoas, que inclui ex-vencedores da competição e chefes de estado. O campeão da Copa retém o troféu autêntico temporariamente e recebe permanentemente o troféu da edição do torneio, que é banhado a ouro, em vez de ouro maciço, e gravado com o ano, país anfitrião e vencedores do respectivo evento.

O tour da taça da Copa passou pelo Brasil?

Depois de passar pelo Rio em outubro deste ano, onde esteve exposta no Maracanã, a taça original da Copa do Mundo desembarcou em São Paulo. O troféu foi exibido em um evento restrito a convidados na sede da Coca-Cola, patrocinadora da Fifa desde 1978 e organizadora do tour.

No Rio, Cafu, bicampeão do mundo e capitão do Penta, repetiu o emblemático gesto que fizera em 2002 ao erguer a taça. Em São Paulo, Juliano Belletti, outro ex-lateral campeão mundial com a seleção brasileira, teve a honra de cuidar do troféu por alguns minutos. Os dois são embaixadores da Fifa, daí a participação no evento.





Continua após a publicidade