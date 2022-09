Quer ver a taça da Copa do Mundo? Ela visitará Rio e São Paulo em outubro; confira as datas

Na segunda parte de seu tour ao redor do mundo, a tão cobiçada Taça da Copa do Mundo tem dias certos para desembarcar no Brasil. A primeira parada do troféu será no Rio, em 21 de outubro, onde ficará exposto no estádio do Maracanã. Na sequência, ela seguirá para São Paulo, onde será exibida nos dias 22 e 23, em local que ainda será confirmado pelos responsáveis do evento.

No Brasil, em ação conjunta com a Coca-Cola, os fãs que visitarem a taça terão a oportunidade de tirar fotos e participar de diferentes atividades, incluindo a Fan Experience. A Fifa também anunciou, que pela primeira vez na história do tour, a taça irá visitar os 32 países classificados para a Copa do Mundo do Catar, que será realizada entre novembro e dezembro deste ano. A última taça que o Brasil ganhou foi em 2002, na Copa da Coreia do Sul e Japão, com Ronaldo fazendo dois gols na final contra a Alemanha.

Leia também Pedro ou Gabigol? Quem Tite deve levar para a Copa do Catar? Ou ambos? Mas quem ficaria fora?

Em comunicado, Romy Gai, diretor de negócios da entidade máxima do futebol, reiterou a importância da taça e o significado da realização do tour pelo mundo, principalmente porque o objeto poderá ser visto por pessoas que geralmente não podem ir para uma Copa.

“A taça da Copa do Mundo da Fifa é um dos maiores símbolos do esporte. Esse tour nos dá uma oportunidade única de destacar as fantásticas comunidades ao redor do mundo que amam esse jogo. O Tour da Taça – que voltará ao Catar, nosso incrível país anfitrião, para o encerramento – destaca nosso compromisso em tornar o futebol verdadeiramente global à medida que realizamos os sonhos de nossos torcedores e trazemos a alegria e a emoção da Copa do Mundo para próximos deles”, afirmou.

A taça original da Copa do Mundo da FIFA que chega ao Brasil, em ouro maciço, é a mesma taça que a FIFA entregará à equipe vencedora. Foto: Divulgação

Iniciado em 19 de agosto, na sede da Fifa na Suíça, o tour da taça deve contemplar 51 países ao todo, sendo encerrado no Catar, local-sede da competição. A Copa do Mundo tem início marcado para 20 de novembro, com a partida entre Catar e Equador. O torneio começaria dia 21, mas a Fifa antecipou um dia para começar com a tradicional abertura do time anfitrião. A final está marcada para 18 de dezembro.