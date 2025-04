Talleres x São Paulo hoje na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O São Paulo estreia na Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) contra o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. O duelo fecha a primeira rodada do Grupo D, que ainda conta com Libertad e Alianza Lima. Além disso, é a chance de Luis Zubeldía recalibrar o time, que foi mal na estreia do Brasileirão, contra o Sport.

PUBLICIDADE Para isso, o técnico conta com o retorno de Oscar. O meia passou por tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda e viajou junto da delegação e estará à disposição. Lucas continua fora, com dores no joelho. Ferraresi ganha a vaga de Sabino para jogar junto de Arboleda e Alan Franco. Na ala direita, Cédric foi o escolhido opções. Sem Lucas, o meio tem Oscar, Luiz Gustavo e Alisson. Na frente, Luciano e Ferreirinha fecham o time.

Talleres recebe o São Paulo em duelo que se repete pela terceira vez nos últimos seis anos. Foto: Arte/Estadão

O Talleres vem de seis empates seguidos e não vence há nove jogos. A fase difícil do time de Alexander Medina é ilustrada na tabela do Campeonato Argentino. A equipe é apenas a décima, com nove pontos em 11 rodadas, o que a deixaria fora da segunda fase. O último compromisso do Talleres foi o clássico contra o Belgrano, empatado por 1 a 1. Alexander Medina ficou insatisfeito com seus comandados.

TALLERES X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA ESTREIA

Data: 2 de abril de 2025.

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

ONDE ASSISTIR A TALLERES X SÃO PAULO

Globo (TV aberta para SP, RS, PR, GO, TO, BA, PA, MA, MS, SE, CE e as cidades mineiras de Uberlândia, Araxá, Varginha e Uberaba)

ESPN (TV fechada).

Disney+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE TALLERES E SÃO PAULO

TALLERES : Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Santiago Fernández e Blas Riveros; Ortegoza e Portilla; Matías Galarza, Rubén Botta e Rick Morais; Nahuel Bustos. Técnico : Alexander Medina.

: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Santiago Fernández e Blas Riveros; Ortegoza e Portilla; Matías Galarza, Rubén Botta e Rick Morais; Nahuel Bustos. : Alexander Medina. SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Oscar e Wendell; Ferreirinha e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE TALLERES E SÃO PAULO

30/03 - Belgrano 0 x 0 Talleres - Campeonato Argentino.

29/03 - São Paulo 0 x 0 Sport - Campeonato Brasileiro.