Tamires, capitã do Corinthians, se desculpa após usar chuteira verde em duelo com o Santos; entenda

Tamires, capitã e lateral-esquerda do Corinthians, divulgou um comunicado em suas redes sociais para se desculpar com a torcida do clube por utilizar uma chuteira na cor verde no clássico com Santos, pelo Campeonato Paulista Feminino. De acordo com a atleta, ela não havia reparado que o equipamento tinha uma tonalidade verde. E promete não repetir a escolha.

Durante a transmissão da partida, as câmeras ressaltaram a cor da chuteira da corintiana, o que levou torcedores da equipe a criticarem Tamires nas redes sociais. Historicamente, o tom é reprimido pelo clube e por membros de torcidas organizadas por remeter ao Palmeiras, maior rival da equipe. Vale ressaltar que as cores podem ter suas tonalidades alteradas pelas câmeras da transmissão.

“Quero deixar aqui as minha sinceras desculpas se no jogo do Santos x Corinthians pareceu que eu estava de chuteira verde. Pra mim, ela não era verde, mas não quero aqui ficar me justificando, e sim dizer a todos os corinthianos que prometo não jogar mais com essa chuteira”, escreveu a jogadora em suas redes sociais. “Em nenhum momento foi minha intenção desrespeitar ou ferir as tradições do clube.”

A chuteira utilizada por Tamires é a Ultra Ultimate, da Puma, fornecedora de materiais esportivo do clube. No site oficial da marca, não há descrição da cor do modelo; em revendedoras oficiais, o produto é descrito com a cor verde.

Caso semelhante com Jô

O clube ainda não se pronunciou sobre o caso. Em outras ocasiões, como com o atacante Jô, em 2021, o Corinthians optou por aplicar uma multa ao atleta. Na ocasião, o jogador utilizou uma chuteira verde na partida diante do Bahia, pelo Brasileirão daquele ano. A providência do clube atendeu aos pedidos das redes sociais.

“A diretoria de futebol do Sport Club Corinthians Paulista comunica que conversou com o atacante Jô sobre a utilização das chuteiras na partida diante do Bahia, neste domingo. O atleta foi advertido, multado e não utilizará mais, seja em treinamentos ou em jogos”, afirmou o clube à época.