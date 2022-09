Tamires destaca ‘trabalho sólido’ do Corinthians na construção de hegemonia

Responsável por erguer a taça de campeão brasileiro, a lateral-esquerda Tamires destacou o trabalho sólido realizado pelo clube no futebol feminino como a razão da hegemonia corintiana no País. Atendendo jornalistas na zona mista após a goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, que garantiu o tetracampeonato ao alvinegro paulista, a jogadora da seleção ressaltou o comprometimento do clube com a modalidade.

“O Corinthians vem demonstrando que seu trabalho é a longo prazo, construído solidamente, e é isso que faz a gente ser tudo que é hoje, a melhor equipe do Brasil e ainda a melhor da América do Sul.”, disse. “Isso é ser Corinthians. É buscar cada vez mais títulos e botar o time no topo de qualquer campeonato que a gente disputar.”

Destaque na vitória sobre o Inter, a experiente jogadora de 34 anos aumentou ainda mais a lista de títulos conquistados pelo clube. Este é o oitavo título de Tamires com a camisa do Corinthians, clube no qual está desde 2019. Além de vencer por três vezes o Brasileiro e o Paulista, são duas Libertadores e uma Supercopa do Brasil no currículo.

O Corinthians venceu o Internacional e chegou ao quarto título do Campeonato Brasileiro Feminino.





Apesar da goleada, o Corinthians precisou suar a camisa para sair vitorioso. Assim como no empate por 1 a 1, no jogo de ida, no Beira-Rio, o Corinthians saiu atrás do placar. Empurrado pela torcida, o time conseguiu reverter o placar ainda na primeira etapa, com Jaqueline e Diany. Vic Albuquerque e Jheniffer fizeram na segundo tempo.

“(A virada) demonstra muita maturidade da equipe e como acreditamos no trabalho, sem mudar o plano de jogo independentemente do placar adverso. O que fez a gente ter conquistado o resultado foi a confiança, garra e determinação de cada atleta. O Corinthians é muito merecedor.”

Assim como Duílio, Tamires destacou a enorme presença do torcedor na Neo Química Arena. As 41.070 pessoas presentes registraram o maior público de uma partida de futebol feminino na América Latina, superando os 37 mil torcedores da final do Campeonato Colombiano, entre América de Cali e Deportivo Cali, em abril.

“Sou da geração que vivi estádios vazios, que só familiares iam nos apoiar. Hoje estar aqui sendo reconhecida e tendo a torcida por nós só demonstra que o futebol feminino não vai ser mais o que era antes, que hoje estamos conquistando nosso lugar, e que as meninas que desejam ser atletas profissionais podem sonhar, acreditar e continuar tralhando que elas vão conseguir chegar lá também”, afirma Tamires.

Quem também saiu satisfeito com o desempenho do Corinthians foi Arthur Elias, técnico alvinegro. O comandante admitiu que os primeiros minutos da partida, quando Sorriso abriu o placar para a equipe colorada, não foram bons, mas ressaltou que a evolução do time durante o mata-mata foi essencial para a virada. Ele destacou a dedicação tática e o controle da posse de bola por parte do time alvinegro, e afirmou que a parte física, com a qual o elenco sofreu ao longo da temporada, está diretamente integrada com uma boa execução do que foi treinado..

“O time todo fez uma excelente partida dentro da nossa identidade, com intensidade, entrega, a raça corintiana, mas futebol também bastante organizado e com posse de bola”, disse Elias. “O mérito é todo delas, conseguimos mandar no jogo e não é só uma questão física, está integrado a tudo que envolve o jogo. Foi desafiador, mas a gente que as soluções estão sempre dentro do nosso elenco.”