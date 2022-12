Tatuagens de Lionel Messi se tornam febre em torcedores argentinos após conquista do Mundial

Após 36 anos de espera, a Argentina finalmente voltou a conquistar a Copa do Mundo. Tendo Lionel Messi como herói do título, torcedores argentinos saíram as ruas e festejaram o tricampeonato mundial. Para alguns, no entanto, a festança não foi o bastante e eles decidiram eternizar a vitória argentina na própria pele.

Nos últimos dias, inúmeras fotos tomaram as redes sociais de tatuagens celebrando a conquista de Messi e companhia. De acordo com um tatuador de Buenos Aires, a demanda é tamanha que há filas se formando em seu estúdio de tatuagem e seu telefone não para de tocar.

Em Buenos Aires, torcedor argentino tatua comemoração de Messi contra a Holanda na Copa do Mundo de 2022. Foto: Tomas Cuesta/Reuters

“Eu sabia que muitas pessoas queriam tatuagens de Messi e do time, porque já tinham me marcado antes da final”, afirmou o Sebastian Arguello Paz em entrevista à Reuters. “Mas nunca imaginei que haveria fila na loja no dia seguinte”.

A celebração de Lionel Messi no jogo contra Holanda, válido pelas quartas de final da Copa, foi um dos momentos escolhidos para ilustrar a pele de um torcedor argentino.

O icônico momento em que Messi beija a taça também foi eternizado na pele de fãs ao redor de toda Argentina.

Torcedor faz tatuagem de Messi dando beijo na taça.



📸 Reprodução pic.twitter.com/IcYWITn9pI — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 22, 2022

Apesar da boa intenção, nem todas as tatuagens são feitas de forma igualitária.

Torcedor faz tatuagem nas costas em homenagem a Messi. pic.twitter.com/iXoNElpAn7 — CANARINHO PISTOLA 🇧🇷 🏆⭐ (@UMCANARINHOPUTO) December 22, 2022

Alguns até exageraram na animação e decidiram tatuar a própria cara com o nome do herói do título.

🚨VEJA: Torcedor faz tatuagem com o nome “Messi” na testa em homenagem ao jogador. pic.twitter.com/ehpSLqdMje — CHOQUEI (@choquei) December 23, 2022