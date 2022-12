Tchouaméni e Upamecano desfalcam França em treino, mas devem jogar semifinal da Copa

O volante Aurélien Tchouaméni e o zagueiro Dayot Upamecano não participaram do treinamento comandado pelo treinador Didier Deschamps nesta segunda-feira, dois dias antes do embate de quarta com o Marrocos, pelas semifinais da Copa do Mundo, mas devem estar à disposição da França para o jogo. De acordo com o jornal francês L’Equipe, nenhuma das situações é avaliada como preocupante pela comissão técnica.

Autor do primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, nas quartas de final, Tchouaméni não participou da atividade porque está com dores na panturrilha. Ele é o único jogador francês que foi titular em todos os jogos da Copa, pois começou jogando até mesmo contra a Tunísia, na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, Deschamps escalou um time reserva, e Tchouaméni foi a exceção ao lado de Varane, que não jogou todas as partidas porque ficou no banco na rodada de estreia por estar voltando de lesão.

Upamecano e Tchouaméni não devem ser desfalques da seleção francesa nas semifinais da Copa contra Marrocos. Foto: Annegret Hilse/Reuters

Upamecano, por sua vez, não treinou nesta segunda pois se recupera de uma dor de garganta, que não deve ser um obstáculo à sua participação na partida contra o Marrocos. Poupado apenas contra a Tunísia, o zagueiro do Bayern de Munique não foi substituído em nenhuma das quatro partidas que disputou até aqui.

Sem a dupla, Deschamps comandou 15 minutos de atividades sob os olhares de jornalistas, mas o restante do trabalho foi realizado sem a presença da imprensa. Os titulares Kyllian Mbappé, Ousmane Dembélé, Raphael Varane e Theo Hernández não trabalharam com bola durante a parte aberta do treinamento e fizeram apenas exercícios de recuperação física.

Caso as situações de Tchouaméni e Upamecano não sejam mais preocupantes do que se imagina, a França deve jogar contra o Marrocos da mesma forma como enfrentou a Inglaterra, escalada com Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Giroud e Mbappé.