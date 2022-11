Técnico da Argentina admite ‘problemas’ e pode modificar a lista de 26 convocados

Publicidade

Abu Dabi - O corte do meia Giovanni Lo Celso, depois de grave lesão na coxa direita, pode não ter sido o último pesadelo do técnico Lionel Scaloni antes de entregar a lista definitiva dos 26 inscritos para a Copa do Mundo do Catar. Se no amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, em Abu Dabi, a ausência de jogadores importantes, como Dybala, González, Romero e Tagliafico já tinha acendido o sinal amarelo, a franqueza do treinador diante dos microfones, depois do jogo, mostrou que há chances de mais mudanças por problemas físicos.

“Temos alguns probleminhas, sim. E por sorte, ou má sorte, podemos substituir jogadores machucados antes da nossa primeira partida”, disse Scaloni. “É evidente que temos jogadores que não estão bem fisicamente e precisamos decidir sobre esta lista de inscritos”, admitiu.

Treinador da argentina, Lionel Scaloni, durante o amistoso contra os Emirados Árabes, em Abu Dabi. Foto: Kamran Jebreili / AP

Os “probleminhas” a que se referiu Scaloni, na entrevista depois do amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, vencido por tranquilos 5 a 0, podem ser bem maiores. Em outubro, Paulo Dybala, o habilidoso meia do time, sofreu uma contusão no músculo femoral da perna esquerda. Ainda é dúvida. Acuña perdeu os últimos jogos do seu clube, o Sevilla, da Espanha, assim como o zagueiro Cuti Romero, no Tottenham, também com dores musculares. O certo é que nas próximas horas, a lista de inscritos terá que ser enviada por Scaloni. E ele não quer saber de falsas esperanças.

“Eles (os jogadores com problemas físicos) já são grandes para saber se terão condições de disputar a Copa do Mundo ou não”, enfatizou. Nicolás González também teve problemas musculares e precisou ser substituído na partida da Fiorentina, o seu clube, contra a Internazionale.

A boa notícia para Scaloni foi que o meia-atacante Di María, que estava entre os possíveis problemas, entrou em campo em Abu Dabi. Além de não sentir nenhuma lesão, ainda foi um dos destaques do time, com dois gols marcados.