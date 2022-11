Técnico da Sérvia evita equipe como segunda força do grupo do Brasil: ‘Isso é irrelevante’

Publicidade

Adversária do Brasil na primeira rodada da Copa do Mundo, a Sérvia desembarcou no Catar neste sábado, um dia após golear o Bahrein por 5 a 1 em amistoso na casa dos adversários. Diante da tradição brasileira em Mundiais, há abertura para uma discussão sobre qual seleção do Grupo G, que também conta com Suíça e Camarões, se encaixaria melhor no rótulo de segunda força da chave, mas Dragan Stojkovic, treinador da seleção sérvia, prefere não gastar seu tempo pensando sobre isso.

“Não gosto dessas previsões, nem estou muito interessado nisso”, disse Stojkovic quando questionado sobre o assunto após o desembarque. “Nós viemos aqui para mostrar nossa qualidade e temos que ir o mais longe possível, pensando jogo a jogo. O que vocês nos consideram, isso é problema de vocês. É irrelevante para mim se seremos favoritos ou azarões”, completou.

Dragan Stojkovic, técnico da Sérvia, evita colocar os sérvios como segunda força no Grupo G. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP

A Sérvia chega à Copa do Catar invicta há seis jogos. Além da vitória no amistoso, venceu quatro de suas últimas cinco partidas na Liga das Nações B. Durante as Eliminatórias para o Mundial, conseguiu a vaga direta para o Mundial, jogando Portugal para a repescagem. A Suíça, também integrante do grupo do Brasil, fez algo parecido, pois ficou em primeiro no Grupo C, o que levou a Itália à repescagem, na qual foi eliminada pela Macedônia do Norte.

Ex-meio-campista com duas Copas no currículo pela extinta Iugoslávia, Stojkovic prefere não elencar seus adversários entre melhores e piores. “De qualquer forma, vai ser difícil. Brasil, Camarões e Suíça são seleções muito fortes, mas nós podemos, estamos aqui. Acredito em mim e faremos o possível para passar de fase”, afirmou.

A Sérvia desafia o Brasil a partir das 16 horas de quinta-feira, em duelo no Estádio de Lusail. Em seguida, enfrenta Camarões, antes de jogar a última rodada contra os suíços.

Dragan Stojkovic durante coletiva de imprensa. Foto: ANDREJ CUKIC / EFE