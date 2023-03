Técnico do Marrocos valoriza 1º vitória do país africano contra a seleção do Brasil

A seleção do Marrocos segue mantendo seu nível e escrevendo história no futebol mundial. Depois de terminar a Copa do Mundo do Catar com o quarto lugar e ter a melhor posição de um país africano na história, a equipe venceu o Brasil no último sábado (25), e se tornou a primeira do continente a superar os brasileiros. Para o treinador da equipe, Walid Regragui, o triunfo merece ser valorizado, apesar da falta de algumas estrelas brasileiras.

“Não é fácil vencer a nação referência mundial no futebol. Sabíamos que o jogo seria intenso e disputado nos detalhes. Foi uma partida do nível de uma Copa do Mundo. Esta é a primeira vitória do Marrocos contra o Brasil. Mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, continua sendo o Brasil. É uma grande vitória”, comentou o técnico ao jornal marroquino L’Opinion.

Para Regragui, a seleção marroquina se portou bem durante os 90 minutos de jogo contra o Brasil. O treinador valorizou demais a postura da primeira etapa e reconheceu a luta no segundo tempo, momento em que a seleção brasileira foi superior.

Treinador da seleção marroquina analisou e valorizou o feito histórico do país contra o Brasil Foto: Fadel Senna/ AFP

“Os jogadores cumpriram o seu dever. Fomos muito bem no primeiro tempo. Eu realmente apreciei a reação dos jogadores durante o segundo tempo. Não estivemos tão bem, mas os jogadores não desistiram. Estou muito feliz por esta vitória que oferecemos ao público marroquino”, enfatizou o treinador.

A seleção do Marrocos volta a campo nesta terça-feira (28), para enfrentar a seleção peruana. Em caso de novo triunfo, os comandados de Regragui chegarão na terceira vitória seguida contra uma seleção sul-americana, fato inédito na história do país.