Técnico do Operário chama time de ‘frouxo’ após sofrer virada do Vasco no último minuto

Continua após a publicidade

O Operário está em uma luta difícil para escapar do rebaixamento na Série B e esteve muito próximo de vencer o Vasco, na terça-feira, em casa. A equipe paranaense estava à frente do placar até o fim do jogo, mas sofreu o empate aos 44 minutos do segundo tempo e levou a virada aos 51 minutos. O técnico Matheus Costa, de 35 anos, não perdoou o vacilo do time e detonou a postura da equipe.

“Nós somos frouxos. O momento que estamos passando é absurdo. Estou cansado de chegar aos 44 minutos e não sustentar o resultado. Temos de pedir desculpas ao torcedor. Somos frouxos. Não temos personalidade para vestir o uniforme do Operário. Eu me coloco nisso. É uma vergonha”, disse em entrevista coletiva após a nova derrota na Série B do Campeonato Brasileiro.

Treinador do Operário tá maior tranquilo. pic.twitter.com/g9kysxg6FG — Rodrigo (@rodrigogenta) October 5, 2022

story

Esta é a segunda passagem do treinador pelo Operário. Ele também treinou a equipe entre o fim de 2020 e o meio de 2021. Matheus Costa voltou a assumir o time no dia 26 de julho deste ano. O Operário está na 18ª posição da Série B, com 32 pontos, cinco a menos do que o Novorizontino, o primeiro fora da zona do rebaixamento. Outros três times completam o Z-4: CAS (17º), Brusque (19º) e Náutico (20º).

Alex Teixeira brilha e dá vitória ao Vasco em Ponta Grossa

A equipe do técnico Matheus Costa volta a campo no sábado, às 11h, para enfrentar a Chapecoense, em Santa Catarina. Depois, recebe o Brusque no duelo direto contra o rebaixamento para a Série C. O time paranaense ainda enfrenta CRB, Sport e Novorizontino. Seu grande objetivo nesta etapa da competição é permanecer na Série B.

Continua após a publicidade

A diretoria ainda não se manifestou sobre a derrota tampouco sobre as declarações do seu treinador. O vestiário terá de ser muito bem trabalhado para as próximas partidas. Nenhum jogador do Operário também se posicionou após da entrevista de Matheus Costa.