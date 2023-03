Técnico do São Bernardo desafia Palmeiras de Abel sem medo dentro do Allianz: ‘Vamos atacá-los’

Se os palmeirenses se acostumaram a demonstrar confiança na equipe afirmando que o técnico Abel Ferreira “tem um plano”, o desafiante Márcio Zanardi também tem o seu no duelo deste sábado. Treinador do São Bernardo, time sensação do Campeonato Paulista, o paulista de 44 anos se prepara para um dos principais desafios de sua carreira: encarar o Palmeiras, no Allianz Parque, por uma vaga na semifinal do Estadual. Ao Estadão, o treinador afirma que vai para cima do adversário e vê duelo como divisor de águas para o Tigre do ABC sonhar com o título da competição. Ele revela inspiração em Marcelo Bielsa, critica regulamento do Paulistão e elogia modelo de clube-empresa.

O São Bernardo terminou a fase de grupos com 26 pontos em 12 jogos — são oito vitórias, dois empates e duas derrotas. A campanha surpreendente deixou o time com a segunda melhor campanha do Paulistão, atrás somente do Palmeiras, que somou dois pontos a mais. Zanardi afirma que o seu trabalho “tem os pés no chão”, mas também fala sério quando vislumbra uma vitória diante do combinado alviverde neste sábado. Ele rechaça abrir mão da agressividade e fala em “tirar o Palmeiras da zona de conforto”.

“Vamos tentar fazer um grande jogo. Ser um time muito agressivo e não só se defender. O Palmeiras espera que a gente baixe os blocos e dê a bola para eles. Então, é muito importante a gente conseguir identificar o que nos trouxe até essas quartas de final, que é o nosso jogo propositivo, nosso jogo de apoio e a nossa intensidade. Eu tenho certeza que a gente precisa fazer o que realmente a gente trabalha. É buscar agredir também porque só se defender chega uma hora que fica insustentável”, afirma.

Diante dos grandes, o São Bernardo ainda não sabe o que é perder no Paulistão. Os comandados de Zanardi empataram com o Santos (1 a 1) e saíram vitoriosos dos duelos com Corinthians (2 a 0) e São Paulo (1 a 0) — ainda empataram por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, que figura na primeira divisão nacional. O time são-bernardense possui o segundo melhor ataque, com 21 gols, dois a menos que o São Paulo. Ao lado do Água Santa, é a equipe que menos tomou gols, sendo vazada apenas nove vezes. A marca de melhor defesa é do Palmeiras, com somente cinco gols sofridos.

Márcio Zanardi orienta o time do São Bernardo; equipe do ABC se tornou uma sensação no Paulistão Foto: Rafael Assunção

“Sabemos nossas limitações. O Palmeiras é extremamente favorito. Mas eu sempre falo que a gente não pode ter menos vontade do que eles”, diz. “Agora, nossa maior confiança é o resultado e o trabalho que a gente vem fazendo dentro de campo. Não vou pedir para eles (jogadores) fazerem o que nunca fizeram. Com o São Paulo jogamos em um Morumbi com 52 mil pessoas e tivemos muita atitude e muita coragem para fazer o que estamos fazendo. A torcida é favorável, é importante, mas ela não joga. Eles são fortes, mas nós também somos.”

Zanardi também criticou o regulamento do Paulistão, que acabou colocando Palmeiras e São Bernardo, os dois melhores times do campeonato, oriundos do Grupo D, para duelar já nas quartas. As equipes da mesma chave não se enfrentam na primeira fase. Os dois melhores colocados de cada, enfim, se enfrentam na etapa seguinte, com o líder tendo a vantagem de jogar em casa.

“No Congresso Técnico, o São Bernardo era a favor de classificar os oito primeiros e daí os duelos seriam decididos pelo ranking do campeonato. Demos a nossa opinião, mas não somos nós que decidimos. Mas a Federação está tentando fazer o melhor campeonato. Infelizmente aconteceu isso.”

INSPIRAÇÃO EM MARCELO BIELSA

O trabalho no São Bernardo é o primeiro de Márcio Zanardi com um time profissional. O treinador possui longo trabalho em categorias de base e acumula passagens por Corinthians, Portuguesa, Guarani e Santos. O técnico também teve a oportunidade de estagiar acompanhando profissionais de renome, como Luiz Felipe Scolari, Tite e Jorge Sampaoli. Na Inglaterra, observou por duas semanas a metodologia do argentino Marcelo Bielsa, no Leeds United.

“Ele (Bielsa) pediu para o Leeds fazer uma casa para ele dentro do Centro de Treinamento. Eu perguntei para ele o porquê daquilo e ele respondeu ‘quero saber tudo o que acontece no dia a dia, acordar e dormir olhando para o campo’. E olha que coisa doida, né? Eu hoje moro aqui no CT do São Bernardo. Eu consigo vivenciar todos os setores e fazer com que eu consiga tomar as melhores decisões. Já fiquei até as 3h da manhã assistindo e montando jogo”, revela.

Ao comentar o cenário de treinadores no Brasil, Zanardi afirma que o País dispõe de profissionais muito qualificados e cita Fernando Diniz, de quem se aproximou durante os cursos de licença da CBF, como um dos melhores. Para ele, o próximo técnico da seleção brasileira deveria ser o comandante do Fluminense, mas caso optem por um estrangeiro, ele aponta Abel Ferreira, adversário neste sábado, como o mais qualificado “por tudo que já fez e conquistou no futebol nacional”.

Questionado sobre qual é o segredo do sucesso de São Bernardo, o treinador cita o investimento e infraestrutura oferecidos pelo Grupo Magnum, que transformou o time em clube-empresa, como fundamentais para os resultados do time no Estadual. Para Zanardi, trabalhar com o respaldo do CEO, Lucas Andrino, e sem a intervenção de conselheiros também contribui para um ambiente mais profissional. Ele admite que a campanha do time no Paulistão lhe deu visibilidade, mas deseja cumprir o contrato e ficar para a disputa da Série C.

“A visibilidade é uma situação que acontece mesmo, é normal. Mas eu tenho contrato, estou muito satisfeito no clube. Tô com pessoas que eu gosto demais”, diz. “O São Bernardo toda vez que entra em um campeonato é para brigar lá em cima. A gente sabe que a série C é um campeonato difícil, mas confio no acesso.”