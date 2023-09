Técnico do time feminino do Palmeiras critica convocação ‘corintiana’ de Arthur Elias: ‘Estranho’

Ricardo Belli, técnico do time feminino do Palmeiras, criticou neste sábado, dia 2, a quantidade de jogadoras do Corinthians na primeira convocação de Arthur Elias, antigo treinador do rival e agora à frente da seleção brasileira no lugar de Pia Sundhage. Segundo o comandante alviverde, o número de atletas chamadas foi “estranho” e jamais seria aceito na modalidade masculina, por exemplo. Ainda, disse que o futebol feminino às vezes é “terra de ninguém” e sugeriu um debate sobre o assunto nos meios de comunicação.

Ao todo, foram nove jogadoras do Corinthians convocadas para servir a seleção brasileira: as goleiras Leticia Izidoro e Kemelli, as laterais Tamires, Yasmim e Kati, as meio-campistas Luana e Duda Sampaio e as atacantes Gabi Portilho e Jheniffer. Belli não especificou se suas críticas foram por causa de uma preferência de Elias por sua antiga equipe ou se pela possibilidade de prejudicar o próprio Corinthians no futuro, visto que, no próximo mês, o clube disputará a Copa Libertadores.

Ricardo Belli, técnico do time feminino do Palmeiras, criticou a primeira convocação de Arthur Elias frente à seleção brasileira. Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

“Eu achei estranho ter dez jogadoras do mesmo time na mesma convocatória”, disse o técnico antes do jogo do Palmeiras contra o SKA Brasil pelo Paulistão Feminino, sem citar o nome do rival e adicionando uma a mais ao número exato. “Eu acho que vocês podem falar um pouco sobre isso também, porque se fosse o (Fernando) o Diniz fazendo isso no masculino, eu garanto que estava todo mundo dando porrada, ainda mais na véspera de uma Libertadores”.

“O feminino às vezes é um pouco terra de ninguém”, continuou o treinador. “A gente pode discutir um pouco sobre isso. Cabe sempre explicações, mas a gente tem de falar. Se a gente aceitar tudo no futebol feminino... eu vim do masculino, e com certeza o Diniz estaria com outra pressão e não faria isso também”, concluiu Belli. Na primeira convocação do técnico do Fluminense à frente da seleção, foram chamados apenas dois jogadores do tricolor: André e Nino.

O Palmeiras, que também disputará a Libertadores feminina de 2023, viu Bia Zaneratto e Amanda serem convocadas na primeira lista de Arthur Elias, enquanto o Internacional, terceiro representante do País na competição, não teve nenhuma atleta na lista. A competição terá início em outubro, com o sorteio da fase de grupos marcado para 15 de setembro. O alviverde é o atual campeão e o Corinthians, o maior vencedor, empatado com o São José (SP), com três títulos.