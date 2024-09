Técnico da Holanda responde se Depay tem chance de ser convocado jogando no Corinthians

Fora da lista de convocados da Holanda para os compromissos na Liga das Nações, Memphis Depay, novo reforço do Corinthians, foi um dos assuntos abordados pelo técnico Ronald Koeman. Diferente do que ocorreu quando comentou a ida do atacante Bergwijn para o futebol da Arábia Saudita, o treinador adotou cautela para não ‘se queimar’ com os envolvidos ao falar sobre a principal contratação da equipe brasileira na janela de transferências.

“Não vou me queimar de novo com isso. Não vou falar nada. Talvez eu tenha de ter mais cuidado, vocês viram tudo que falaram depois do que eu disse sobre a transferência de Bergwijn. Talvez eu precise ser mais político, mas tenho dificuldades com isso”, disse, em entrevista ao canal NOS Sport.

Técnico da Holanda é cauteloso ao falar sobre de Depay no Corinthians Foto: Divulgação/Associação Holandesa de Futebol

O treinador teme uma nova discussão, como aconteceu com Bergwijn. Na ocasião, Koeman fechou as portas para o atacante na seleção holandesa após o atleta deixar o Ajax para jogar na Arábia Saudita. Desta vez, mudou o discurso. Ele chegou até a elogiar a liga brasileira e indicou que Depay continua no radar nas próximas Datas Fifa. "Acho que o Brasil tem um campeonato de nível técnico forte, mas não conheço muito a respeito. Fica muito longe", afirmou o treinador, que abriu o vestiário para Depay durante a vitória da Holanda, por 5 a 2, sobre a Bósnia.

“Isso mostra que ele ainda é parte da seleção holandesa. Memphis está com dificuldade para voltar. Por isso, Memphis se manter em forma e ter ritmo de jogo é o mais importante”, concluiu.

O Corinthians enviou o executivo de futebol e ex-jogador, Fabinho Soldado, para Amsterdã, visando finalizar a contratação de Depay. O jogador fez os exames médicos em seu país e aguarda a chegada do dirigente para assinar contrato até 2026.

A expectativa é que o atleta chegue ao Brasil no início da semana para se apresentar oficialmente como jogador do Corinthians, que corre contra o tempo para regularizar o atacante. O time paulista volta a campo nesta quarta-feira, às 21h, para enfrentar o Juventude, na Neo Química Arena, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.