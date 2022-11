Técnico homenageia Byron Castillo antes de estreia do Equador: ‘Estará em campo conosco’

Publicidade

A coletiva de imprensa que antecede o confronto entre Catar e Equador, pela abertura da Copa do Mundo, teve o técnico Gustavo Alfaro fazendo uma longa homenagem a Byron Castillo, que ficou de fora do Mundial para evitar novas punições à equipe equatoriana. O jogador foi o pivô de uma confusão envolvendo falsificação de documentos.

“A equipe tem um forte amor por Byron. Deveriam ter visto a dor de todos. Byron é uma bandeira para a gente e ele estará em campo com a gente amanhã (domingo). Foi um duro golpe que recebemos antes da Copa do Mundo”, afirmou o treinador.

A CAS (Corte Arbitral do Esporte) multou o Equador e o puniu com a perda de três pontos na próxima Eliminatórias por ter inscrito o atleta com a documentação errada. O atleta foi absolvido do caso, mas a seleção optou por não convocá-lo com medo de receber novas punições, que poderiam refletir diretamente na Copa do Mundo. Ao longo dos últimos meses, Chile e Peru acionaram a Fifa e a CAS em tentativas frustradas de tirar os equatorianos do mundial, usando o caso como argumento.

Gustavo Alfaro fez uma longa homenagem a Byron Castillo, que ficou de fora do Mundial para evitar novas punições à equipe equatoriana. Foto: Jose Jordan/AFP

“Sou treinador, não advogado. Falei com advogados e tenho minha opinião formada nesse aspecto. Sou muito respeitoso e acho que Byron deveria estar aqui. Acho que ainda falta esclarecer as razões desses três pontos perdidos na eliminatória”, completou.

Alfaro ainda livrou Moisés Caicedo de responder um questionamento sobre a realização da Copa do Mundo no Catar, apesar de todas críticas e questionamentos sobre os direitos humanos. O treinador recebeu muitas palmas após a sua resposta.

“Somos a favor de todos os direitos humanos, não coloquem (Caicedo) em problemas. Brigamos pela igualdade, mas eles são jogadores de futebol. Eles têm seus talentos, têm seus sonhos, suas ambições, e merecem ser respeitados por isso”, finalizou.

Com uma média de 25,5 anos, o Equador terá o grupo mais jovem de sua história na Copa do Mundo. O treinador foi responsável pela reformulação, que conta apenas com três remanescentes do Mundial de 2014: o goleiro Domínguez, o meia Carlos Gruezo e o atacante Enner Valencia.

“Temos um grupo de jogadores com pouca experiência, mas enfrentaremos um seleção que está se preparando há doze anos para este Mundial”, Gustavo Alfaro

Quase no final da entrevista, Alfaro apostou no mistério e se recusou a falar dos onze que começarão na estreia no estádio Al-Bayt. “Vou anunciar o time amanhã quando tiver que dar a lista em campo. Não antes”.

A partida entre Equador e Catar acontecerá no domingo, às 13h (horário de Brasília), no Al Bayt. Estão ainda no Grupo A: Senegal e Holanda.

“Talento, capacidade e sedução”

Pouco mais de 24 horas antes de uma das partidas mais importantes da história da seleção do Equador, Alfaro não fazia a menor questão de ter seu time colocado como favorito contra o Catar, no jogo que abrirá a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

“Temos um grupo de jogadores com pouca experiência, mas enfrentaremos um seleção que está se preparando há doze anos para este Mundial”, disse Alfaro.”Eles têm organização e uma academia para preparar novos jogadores. Quanto a nós? Teremos que demonstrar o que queremos, mostrar a nossa identidade: talento, capacidade e sedução.“

O técnico contou que ele e seus jogadores tiveram três dias para se preparar para a partida, mas não quer buscar justificativas para um eventual mau resultado.