Técnico polonês diz realizar sonho e vê estreia na Copa como ‘jogo especial’

Em um tom patriótico, já no final da entrevista coletiva desta segunda-feira, o técnico Czeslaw Michniewicz deu a dimensão do que vai representar a estreia da Polônia contra o México pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo do Catar. O treinador colocou a partida como a realização de um sonho e reforçou o amor pelo país.

“Sinto-me responsável perante a Nação, sei o que se esperam de nós. Durmo bem e tento aproveitar cada segundo do torneio, porque é uma grande honra para mim liderar a Polônia no campeonato mundial. Estou realizando meus sonhos de treinador. Estamos no limiar de escrever uma grande história e estou convencido de que o faremos”, afirmou o técnico polonês.

O atacante polonês Robert Lewandowski treina com a seleção polonesa no Catar. Foto: Tolga Bozoglu/EFE

Em um grupo onde a Argentina é a favorita, Michniewicz coloca o resultado contra o México como fundamental para a Polônia buscar a classificação. E a força do elenco é o seu principal trunfo.

“Temos jogadores mais velhos e experientes e jovens aprendendo a jogar em grandes eventos. É a mistura certa para satisfazer a nós e aos fãs. Que todos joguem no nível máximo de suas habilidades”, comentou.

O comandante não quis adiantar a escalação nem o esquema tático que deverá ser usado. No entanto, ele disse que tanto México como Polônia estão muito bem preparados.

“Nós e os mexicanos sabemos tudo um do outro, talvez estejamos considerando uma ou duas posições. Não haverá muitas surpresas. Não forçamos nada, treinamos normalmente”, comentou com naturalidade.

E é justamente no ataque que a seleção polonesa tem nomes que podem desequilibrar na estreia. Além de Lewandowski, o atacante Milic, da Juventus, tem a responsabilidade de “representar” o país dentro de campo.

Polônia e México se enfrentam nesta terça-feira às 13h (horário de Brasília) e completam primeira rodada do Grupo C, que conta também com as seleções da Argentina e da Arábia Saudita.