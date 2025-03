Técnico de rival do Corinthians é destaque na Vogue e explica por que usa roupas chiques

Segundo Castillo é o homem da vez na América do Sul. Na vitória sobre o Corinthians, pela terceira fase da Libertadores, o treinador do Barcelona de Guayaquil chamou a atenção dos torcedores ao utilizar um traje fino, à beira do campo. Após o triunfo por 3 a 0, imagens do técnico rodaram o mundo e foram parar até em revistas especializadas de moda, como a Vogue, na Itália.

“Um olhar tão elegante e fora do comum – nenhum técnico jamais tinha ostentado algo tão completo na história do futebol – para sequestrar os olhos não só dos espectadores no estádio, mas de todo o mundo”, escreveu a publicação na revista italiana. A Vogue ainda destacou que, se Castillo fosse convidado, estaria de acordo com o tema do próximo Met Gala – definido como “Black Dandy”.

Contra o Corinthians, o traje que o treinador equatoriano optou por utilizar e fez com que o mundo voltasse suas atenções para Guayaquil contou com paletó e colete brancos, calças pretas, sapatos brilhantes e uma gravata borboleta preta, em uma ‘noite de gala’ do Barcelona na vitória por 3 a 0. Mas esse sucesso só foi possível graças a uma pessoa: Brenda Castillo, a mulher do técnico do Barcelona.

Segundo Castillo utiliza trajes finos nas partidas do Barcelona de Guayaquil. Foto: Rodrigo Buendia/AFP

PUBLICIDADE “As mulheres são mais detalhistas nessas questões. Minha mulher é quem me ajuda com as roupas. Se ela me vê bonito, isso é mais do que o suficiente. Ela sempre se preocupa em como eu deveria estar vestido”, afirmou o treinador, em entrevista ao Diario Extra, em outubro de 2024 – quando havia assumido o comando da equipe, ainda de forma interina. “É preciso estar à altura do lugar onde está. Então, trato de apresentar uma boa imagem aos meus jogadores e torcedores”, afirmou o treinador. A escolha pelos trajes finos tem dado resultado: além de levar uma vantagem de 3 a 0 para a partida de volta contra o Corinthians, Castillo ainda não sofreu uma derrota sequer no comando do Barcelona de Guayaquil.

Conheça Segundo Castillo

Aos 42 anos, Castillo é um dos grandes nomes do futebol equatoriano. Como jogador, defendeu a seleção sul-americana na Copa do Mundo de 2006, que chegou às oitavas de final. Revelado pelo Espoli, do Equador, também atuou no Estrela Vermelha, da Sérvia, Everton e Newcastle em sua passagem pelo futebol europeu. Encerrou a carreira 2020, no Guayaquil City; antes, passou pelo futebol mexicano, saudita e pelo Barcelona, entre 2016 e 2018.

Castillo está no comando do Barcelona desde 2024. A partida desta quarta não foi a primeira em que o treinador utilizou trajes finos à beira do gramado. Pelo contrário: o mais comum é que se vista com ‘elegância’ em sua carreira como comandante. Quando foi anunciado pelo novo clube, utilizou colete e boina no vídeo divulgado pelo Barcelona.

Em seu Instagram, também compartilha esse estilo de vestimenta. Se intitulando como “Sir Second Castle”, que é a tradução do nome Segundo Castillo para o inglês, soma 183 mil seguidores; na foto de perfil, uma dividida com Messi, em uma das partidas que enfrentou a Argentina durante a carreira pela seleção equatoriana.

Segundo Castillo utilizou paletó branco e grava borboleta na vitória sobre o Corinthians pela Libertadores. Foto: Marcos Pin/AFP

Após pendurar as chuteiras, Castillo trabalhou como assistente técnico do Barcelona entre 2022 e 2024, trabalhando ao lado de nomes como Ariel Holan e Fabián Bustos, treinadores argentinos que também tiveram passagens pelo Santos nos últimos anos. No final da última temporada, assumiu de maneira interina o comando da equipe após a saída de Holan.

Em seis jogos, somou três vitórias e três empates, desempenho que resultou em sua efetivação no comando da equipe. Castillo se tornou, ao começar a temporada de 2025, o primeiro treinador equatoriano a iniciar um ano à frente do Barcelona de Guayaquil em 14 anos.

O treinador ainda não teve derrotas à frente do Barcelona. A última derrota da equipe se deu em outubro de 2024; desde então, são 15 partidas, com dez vitórias e cinco empates. Na próxima quarta-feira, viaja ao Brasil para garantir ao menos um empate na Neo Química Arena para se classificar à fase de grupos da Libertadores – e manter o estilo ‘ousado’ com seus trajes à beira do gramado.