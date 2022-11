Técnico vê Catar mais ‘competitivo’ e comemora conquista de experiência na Copa

Publicidade

Apesar da provável eliminação do Catar na Copa do Mundo, o técnico da seleção anfitriã, Félix Sánchez, valorizou a evolução apresentada do primeiro para o segundo jogo da equipe no Mundial. E destacou que a experiência conquistada nesta Copa será útil para o futuro da equipe catariana.

Nesta sexta, o Catar foi derrotado por Senegal por 3 a 1 e praticamente teve decretada sua eliminação ainda na fase de grupos. O time precisa de uma combinação improvável de resultados para seguir com chances de pode ter a queda sacramentada ainda nesta sexta, ao fim do duelo entre Holanda e Equador, que completam o Grupo A.

“O time tentou ser competitivo durante toda a partida e agora vamos tentar fazer o mesmo em nossa última partida”, declarou Félix Sánchez, indicando já estar conformado com a queda precoce. “Para nós, mudar a imagem que deixamos na estreia era muito importante e conseguimos isso.”

A derrota para Senegal praticamente cravou a eliminação do Catar na Copa do Mundo.

O técnico espanhol se referia à derrota para o Equador por 2 a 0 no jogo de abertura da Copa, no domingo. O placar não refletiu o amplo domínio da seleção sul-americana ao longo da partida. O Catar se tornou a segunda seleção anfitriã a não vencer na estreia, assim como a África do Sul, em 2010.

Contra o Senegal, o Catar marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo. O país fez sua estreia na competição neste ano, por ser o país-sede. Antes, nunca conseguira passar pelas Eliminatórias Asiáticas.

“As expectativas eram de fazer um bom Mundial e acho que isso está acontecendo, num nível competitivo. Precisávamos mostrar um pouco do que mostramos hoje. Os jogadores competiram e, em muitos momentos, apresentaram um alto nível diante de uma equipe como Senegal”, declarou.

Sánchez acredita que a experiência adquirida diante da torcida será importante para o Catar nas próximas competições. “É a primeira participação da seleção num Mundial e isso vai nos dar experiência.”