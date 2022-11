‘Tem que morrer em campo’, projeta Walid Regragui em busca da classificação de Marrocos na Copa

Publicidade

O empate sem gols com a Croácia rendeu ao Marrocos várias reclamações de dores musculares. O técnico Walid Regragui, no entanto, descartou preservar alguns de seus jogadores e foi enfático ao lembrar a importância de uma Copa do Mundo. O time africano enfrentará a Bélgica neste domingo, às 10h (horário de Brasília), no El Thumama.

O principal problema do treinador vem sendo a defesa. Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui, seus dois zagueiros titulares, estão com desgaste físico. O capitão e volante Romain Saiss também reclamou de dores musculares.

“Mazraoui não está totalmente descartado. Vamos esperar que esteja disponível para a partida. Assim como Achraf, e nosso capitão, Romain Saiss, eles têm algum desconforto, mas esta é a Copa do Mundo. Tem que morrer no campo, mesmo que tenha que arriscar um pouco. Mas eles estão bem. Hoje, eles estão disponíveis”, enfatizou o treinador.

Regragui também fez uma breve análise do próximo compromisso do Marrocos na Copa do Mundo. “Eles sofreram contra o Canadá, mas venceram. Vai ser um jogo muito complicado contra jogadores experientes, que jogam juntos há quatro ou cinco anos, com o mesmo estilo. Vamos buscar surpreender, mas sabemos que será diferente da partida que eles fizeram com o Canadá. Vão elevar o nível”, projetou.

O técnico da seleção africana caiu no Marrocos de “paraquedas”. O ex-jogador marroquino foi contratado em agosto deste ano e teve apenas três amistosos antes da Copa do Mundo. “Chegar nessas condições não é fácil, mas aceitei o desafio. O resultado da Croácia nos fez acreditar”, finalizou.

O Marrocos divide a segunda colocação do Grupo F, com a Croácia, com um ponto. A Bélgica é líder, com três, enquanto o Canadá ainda não pontuou.