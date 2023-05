Temperamento de Vinícius Júnior irrita jogador do Osasuna e causa confusão no vestiário

Se em campo o atacante Vinícius Júnior impressiona seus rivais pelos dribles e belas jogadas, fora dele o jogador brasileiro voltou a ser alvo de polêmica. Na final da Copa do Rei, que foi vencida pelo Real Madrid neste sábado, dia 6, o argentino Chimy Ávila, do Osasuna, não gostou de um comentário do jogador brasileiro e logo uma confusão se formou. Após o tumulto, o atleta mandou um recado a seu desafeto: “O treinador ou os colegas de time vão corrigi-lo”. Vini Jr vem sofrendo com ações racistas na Espanha.

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, Ávila, que entrou no segundo tempo do jogo, teve uma áspera discussão com o brasileiro após o fim do primeiro tempo por conta de um comentário, segundo ele, provocativo. Imagens da transmissão da partida mostram uma discussão entre integrantes das equipes a caminho dos vestiários. Ao perceber que Vinícius Júnior estava envolvido, Lucas Vázquez agiu rápido para tirar o atacante da confusão.

💥💥 Así fue el encontronazo entre Vinicius y Chimy Ávila en el túnel de vestuarios justo al acabar la primera parte de la final de la #CopaDelRey pic.twitter.com/4Qn01JxI24 — MARCA (@marca) May 6, 2023

O jornal espanhol ainda publicou um vídeo nas redes sociais com imagens do desentendimento entre os atletas, que pode ser conferido acima nesta publicação do Estadão.

Ávila não comentou sobre o teor do discurso do brasileiro, mas falou sobre o seu comportamento durante as partidas. “O Vinícius tem seu jeito particular de se comportar e jogar esse tipo de jogo. É extraordinário, mas somos pessoas. O importante é ser um bom ser humano, mas se tiver um coração sombrio, isso é impossível”, afirmou o desafeto.

O jogador argentino teceu elogios ao camisa 20 do Real Madrid em relação a sua capacidade como atleta e prevê que, com a idade, ele deva adotar outro tipo de comportamento em campo. “O Vinícius tem muito para dar, gosto dele como jogador. O treinador e os seus companheiros de equipe vão corrigi-lo”, comentou, sem dar maiores detalhes.

O jogo em si terminou com o placar de 2 a 1 para o Real Madrid, com dois gols de outro brasileiro, Rodrygo; Lucas Torró descontou para o Osasuna. Esta foi a 20ª Copa do Rei conquistada pelo time merengue, que encostou no Athletic Bilbao, que possui 23. O Barcelona ainda é o maior vencedor, com 31 troféus da competição.