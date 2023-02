Fifa anuncia doação de R$ 5,2 milhões a vítimas do terremoto na Turquia e Síria

A Fifa anunciou na manhã desta sexta-feira uma doação de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) às vítimas do terremoto que atingiu regiões da Turquia e Síria na última semana. Os recursos serão destinados à assistência humanitária nos países por meio da Fifa Foundation, entidade independente fundada para promover mudanças sociais por meio do esporte.

A entidade entrou em contato com as confederações nacionais da Turquia e da Síria, além de organizações não-governamentais, para entender em quais necessidades básicas esse dinheiro deverá ser revertido. A verba será utilizada para a compra de itens emergenciais e para prover abrigo temporário aos necessitados após a catástrofe na região.

Até o momento, mais de 42 mil pessoas perderam suas vidas no terremoto que atingiu o Oriente Médio na última semana. Além disso, outros milhares de indíviduos estão desabrigados, em temperaturas abaixo de zero na região, que atualmente passa pelo inverno.

“Em nome da comunidade global do futebol, gostaria de estender minhas mais profundas condolências às famílias e amigos daqueles que perderam suas vidas nos terremotos na Turquia e na Síria”, afirmou Gianni Infantino, em nota oficial na Fifa na última semana. “Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e com os feridos nesta tragédia. Gostaríamos de expressar nossa solidariedade e apoio ao povo de ambos os países durante este período terrível.”

O forte terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria na madrugada do dia 6 de fevereiro, segunda-feira. Ao longo dos últimos dias, esportistas brasileiros relataram o drama vivido nos países, como Souza e Willian Arão. Christian Atsu, ex-jogador do Chelsea, segue desaparecido após o terremoto.