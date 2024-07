Textor afirma que jogadores do Botafogo manipularam partida do Brasileirão 2023

O empresário norte-americano revelou que a motivação para investigar as possíveis manipulações surgiu por desconfiar de determinados acontecimentos no futebol brasileiro e acreditar na eficácia das investigações já feitas fora do país.

“Passei a acreditar nisso (manipulação de resultados) depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas (após investigações). Eu acreditei, certo? E então eu disse: preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. Porque as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que não conseguimos vencer. Então comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo”, explica.