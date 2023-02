The Best: horário e onde assistir ao evento de premiação da Fifa

Nesta segunda-feira, 27, a partir das 17h (horário de Brasília), a Fifa inicia a premiação do “The Best”, que elege o melhor jogador do futebol mundial. Entre os homens a disputa será entre Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) e Lionel Messi (PSG). A honraria leva em conta atuações entre agosto de 2021 e dezembro de 2022.

Esta será a sétima edição do prêmio organizado pela Fifa, que o criou após o fim da parceria com a France Football, esta que entrega anualmente a Bola de Ouro, vencida por Karim Benzema na última edição. Votam técnicos e capitães de todas as 211 seleções filiadas à Fifa, além de jornalistas especializados de cada um desses países, que fizeram suas escolhas entre 12 de janeiro e 3 de fevereiro para escolher o melhor jogador do mundo.

A cerimônia ainda engloba outras categorias, como a de melhor jogadora. Beth Mead (Arsenal), Alex Morgan (San Diego Wave) e Alexia Putellas (Barcelona) concorrem ao prêmio. A Fifa ainda premiará o Melhor Treinador Masculino e a Melhor Treinadora, o Melhor Goleiro e a Melhor Goleira, e o Prêmio Puskas, de gol mais bonito. O brasileiro Richarlison, do Tottenham e da seleção brasileira, concorre à honraria pelo gol marcado na Copa do Mundo contra a Sérvia.

Lionel Messi entra como grande favorito ao The Best, principalmente por ter comandado a Argentina rumo ao título da Copa do Mundo do Catar. Natacha Pisarenko/AP.

Além destas premiações, a Fifa contará com a definição do Fan Awards (prêmio dos torcedores da temporada), o troféu de Fair Play e a escolha das seleções do ano (masculina e feminina), eleitas pela FifPro, o sindicato mundial dos jogadores de futebol.

Onde assistir:

ESPN e SporTV (TV fechada) , Star+ (streaming), além do canal oficial da Fifa no Youtube.

Horário:

17h (de Brasília).