Thiago Silva diz que Brasil tira lição da derrota para Camarões, mas destaca maior tempo de descanso

ENVIADO ESPECIAL A DOHA (CATAR) - A derrota para Camarões na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo ainda ecoa na seleção brasileira. Neste domingo, o capitão Thiago Silva afirmou que o resultado precisa servir como “lição”. Nas entrelinhas, o jogador reconheceu que a equipe teve mais sorte do que juízo, mas ainda assim defendeu o planejamento da comissão técnica e vibrou com o fato de os titulares terem ganhado um tempo maior de descanso em comparação à Coreia do Sul, adversário desta segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial.

“Foi tudo bem pensado pela comissão técnica. São jogos de alto nível, e o fato de termos jogado bem as duas primeiras partidas e termos nos classificado, deu a oportunidade de fazer esse tipo de escolha. Sei que se tivesse saído mais um gol de Camarões ou da Suíça, estaríamos apanhando um montão aqui. Mas a gente acredita no nosso planejamento”, sustentou o capitão do Brasil. Caso Camarões tivesse marcado mais um diante da seleção ou a Suíça anotasse mais um diante da Sérvia, o Brasil acabaria passando em segundo lugar. E enfrentaria Portugal.

Thiago Silva garante derrota para Camarões foi assimilada e grupo está focado no duelo com a Coreia do Sul. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Na avaliação do jogador, a seleção fez uma boa partida diante de Camarões. “Fizemos um bom jogo, suficiente para ter vencido em volume de jogo e oportunidades. Ficamos sujeitos a esse tipo de situação, assumimos o risco e agora é seguir em frente”, disse ele. “Na Copa de 2010, perdi um jogo e fui para casa. Em 2014, eu perdi um jogo e fui para casa. Na de 2018, perdi um jogo e fui para casa. Em 2022, perdi um jogo e estou aqui nas oitavas de final. A gente tem de tirar lições desses momentos, desses tropicões, se reerguer e continuar.”

Thiago Silva ressaltou que, apesar da derrota, o Brasil irá a campo mais descansado que a Coreia do Sul. A última partida dos titulares aconteceu na segunda-feira passada, enquanto os sul-coreanos tiveram um jogo duríssimo com Portugal na sexta-feira.

“Estamos muito bem fisicamente, principalmente aqueles que não jogaram. Teoricamente, estaremos mais descansados do que a Coreia, porque dois dias e meio de descanso não são suficientes para o atleta se recuperar bem. Mas aqui é Copa do Mundo. E tenho certeza de que eles estão muito motivados para mudar aquele resultado do amistoso”, pontuou, citando a goleada por 5 a 1 em partida realizada em junho, em Seul.

Coreia do Sul

Sobre a Coreia do Sul, o zagueiro considera que a partida será “muito difícil”. “A gente sabe das qualidades da Coreia. É um time que joga para frente, gosta de ter o controle da bola. O jogo passado (amistoso de junho) não tem nada a ver com essas oitavas de final da Copa do Mundo”, considerou.

“Eles tem jogadores que atuam em alto nível. O Son está aí em Londres em campo comigo, a gente sabe como é difícil jogar contra ele”, citou o capitão brasileiro. O ponteiro sul-coreano joga no Tottenham, rival do Chelsea de Thiago Silva. “O Lee (Jaeng-Sung) é um jogador muito técnico. A gente sabe a qualidade que ele tem, já experiente. Conhecemos as dificuldades que vamos encontrar no jogo.”