Thiago Silva é flagrado pensativo após a eliminação e sua mulher revela: ‘Tem sido assim’

O zagueiro Thiago Silva parece ainda não ter digerido a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Neste domingo, a mulher do zagueiro, Isabelle Silva, publicou um vídeo do jogador pensativo na sacada do apartamento onde estão hospedados em Doha.

Leia também Benzema motiva França em busca do título da Copa do Mundo: ‘Só mais dois jogos; vamos!’

“Tem sido assim. Ele fica sozinho, calado, pensando sabe Deus em quê”, escreveu Isabelle. Esta foi provavelmente o último Mundial de Thiago Silva. Aos 38 anos de idade, o jogador do Chelsea ainda pode ter mais alguns anos na ativa na carreira de atleta profissional, mas dificilmente jogará a Copa de 2026, quando terá 42 anos.

Thiago Silva lamenta a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 em post do Instagram de sua mulher, Isabelle Silva

Thiago Silva foi convocado para quatro Mundiais consecutivamente (2010, 2014, 2018 e 2022). O zagueiro é o jogador que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão da seleção brasileira em Copas, usando a faixa em 12 partidas. Ele também detém o recorde do maior número de Copas como capitão do Brasil, liderando a seleção em três edições.

O zagueiro tem 112 jogos pela seleção brasileira, com sete gols. A trajetória de Thiago Silva na seleção foi marcada por atuações de alto nível, mas também por decepções. O jogador foi alvo de críticas por sentar em uma bola e chorar antes de uma disputa de pênaltis contra o Chile, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Brasil. Na fase seguinte, contra a Colômbia, recebeu cartão amarelo bobo que o tirou da semifinal contra a Alemanha, na histórica derrota por 7 a 1.