Thiaguinho anima festa de 15 anos de filha de Fábio Santos, do Corinthians

Fábio Santos, jogador do Corinthians, fez uma grande surpresa para sua filha Duda em seu aniversário de 15 anos. O cantor Thiaguinho, torcedor da equipe paulista, animou a festa que contou com outros colegas de time do lateral-esquerdo.

“Que honra festejar seus 15 anos! Sua festa foi linda!”, publicou o cantor em suas redes sociais, agradecendo o convite de Fábio Santos. Além de Thiaguinho animar o aniversário de Duda Romeu, o próprio jogador dançou com a filha e tirou gritos dos outros convidados ao dançar com Duda o hit de Trayce, “Seu Corpo Suado”.

Além de familiares e amigos do jogador do Corinthians, outras personalidades do esporte também estiveram presentes, como o jogador profissional de futvôlei Vinicius, além de colegas de time de Fábio Santos, como Renato Augusto e Elias.