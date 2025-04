Thomas Müller, recordista de jogos e títulos pelo Bayern, anuncia saída do clube após 25 anos

Thomas Müller anunciou, neste sábado, que vai encerrar sua “incrível jornada” de 25 anos vestindo a camisa do Bayern de Munique, no qual chegou aos 10 anos de idade. O meio-campista de 35 anos, cujo contrato se encerrará ao término da atual temporada, fez uma declaração conjunta com o time alemão para avisar a decisão.

“Está claro que hoje não é como qualquer outro dia para mim”, disse o jogador. “Meus 25 anos como jogador do Bayern de Munique chegarão ao fim no verão. Foi uma jornada incrível, moldada por experiências únicas, grandes encontros e triunfos inesquecíveis”, acrescentou.

Em suas redes sociais, o jogador deixou claro que a decisão de encerrar o vínculo partiu do clube. “Ainda gosto muito de estar em campo e lutar por títulos pelo nosso time e poderia facilmente ter imaginado assumir esse papel no ano que vem também, mas o clube decidiu não negociar um novo contrato comigo. Mesmo que não esteja de acordo com meus desejos pessoais, é importante que o clube siga suas convicções”, lamentou o atleta, que não chegou a um acordo financeiro com o clube da Baviera.

Thomas Müller, ídolo do Bayern, vai deixar o clube após 25 anos. Foto: Matthias Schrader/AP

Müller ajudou o Bayern a ganhar dois títulos da Liga dos Campeões e 12 do Campeonato Alemão - foram 33 troféus desde que foi alçado ao elenco profissional em 2008, sob o comando de Jürgen Klinsmann. O garoto vestia a camisa do clube desde 2000, passando por todas as categorias de base. No total, foram 247 gols marcados, 220 assistências e um recorde de 743 partidas pelo clube. "Sinto imensa gratidão e alegria por ter feito esta carreira com meu amado clube", disse Müller. "A conexão especial com o clube e nossos fãs fantásticos sempre permanecerá. O que eu quero como despedida deve ser claro: títulos que podemos comemorar juntos e momentos que lembraremos com carinho por muito tempo."

Mesmo com poucas oportunidades na atual temporada, o experiente atleta poderá festejar duas novas conquistas, caso o conjunto bávaro conquiste o Alemão, competição que lidera, e avance na Liga dos Campeões - vai enfrentar a Inter de Milão nas quartas de final.

De acordo com o Bayern, Müller fará sua despedida no Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos. “Thomas Muller é a definição de uma carreira de conto de fadas da Baviera; ele cresceu na Baviera e com o Bayern”, afirmou o presidente do clube, Herbert Hainer. “Ninguém ganhou mais títulos do Alemão, e 33 troféus no total falam por si. Ele está entre as personalidades mais notáveis da história do Bayern.”