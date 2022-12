Timber cita Bergkamp para inspirar Holanda e garante estar tranquilo para encarar Messi

O zagueiro Jurriën Timber, de 21 anos, não era nascido em 1998, ano em que Dennis Bergkamp marcou um golaço na vitória por 2 a 1 da Holanda sobre a Argentina nas quartas de final da Copa da França, mas usa o lance protagonizado pelo ex–meia como inspiração. O jovem jogador espera seguir o mesmo caminho que Bergkamp e fazer história na sexta-feira, quando argentinos e holandeses voltam a se enfrentar por uma vaga numa semifinal de Mundial.

“Todos lembramos desse gol de Dennis Bergkamp. Foi um grande gol. Assim como ele, nós queremos fazer história e gerar recordações históricas como essa”, afirmou Timber. Em 1998, depois de passar pela Argentina, a Holanda foi eliminada pelo Brasil na semifinal, confronto que pode se repetir, caso os holandeses avancem e os brasileiros vençam a Croácia.

Os jogadores holandeses treinam antes da partida entre Holanda e Argentina pela Copa do Mundo de 2022. Foto: Annegret Hilse/Reuters

Antes de pensar em um possível duelo com o Brasil, contudo, Timber e seus companheiros têm de se preocupar em parar Lionel Messi, que vem fazendo uma ótima Copa, até porque deve ser sua última. As grandes atuações do astro argentino, contudo, não tiram a tranquilidade do zagueiro holandês.

“Eu não estou nervoso. Messi é um jogador fantástico, mas não o jogo não se trata de Messi contra nós e não apenas marcando ele que vamos resolver a situação”, comentou. “A verdade é que vim até aqui com um bom pressentimento. E melhorou ainda mais agora que estamos nas quartas de final. Quero levar essas boas sensações comigo para o jogo de sexta”, concluiu.

O confronto será o sexto entre as duas seleções, que já protagonizaram duelos marcantes em Mundiais. O primeiro foi uma goleada holandesa por 4 a 0, na segunda fase da Copa de 1974, quatro anos antes de os argentinos conquistarem o título de 1978 justamente diante da “Laranja Mecânica”. Então, veio o encontro de 1998. Depois, empataram sem gols no Mundial de 2006 e repetiram o resultado na semifinal de 2014, vencida pela Argentina nos pênaltis.