Conheça o Violette, time do Haiti que teve oito jogadores com visto negado e eliminou clube da MLS

O Violette, pequeno clube do Haiti, conquistou um feito histórico nesta quarta-feira. Pela Concachampions - a Liga dos Campeões da América do Norte, Central e Caribe -, a equipe eliminou o Austin F.C., time da Major League Soccer (MLS), fora de casa e sem oito atletas, que tiveram seus vistos negados ao entrar nos Estados Unidos.

Com a classificação, o Violette se tornou o primeiro time haitiano a avançar às quartas de final da competição. Na partida de ida, com seu time completo, derrotou o Austin, quarto colocado na MLS, por 3 a 0. Na volta, se segurou com um time composto por atletas semi-amadores e com apenas três jogadores no banco de reservas. A derrota por 2 a 0 não evitou a classificação da equipe.

Ao todo, 13 jogadores relacionados pelo Violette não puderam entrar nos EUA. Destes, oito tiveram o visto negado no aeroporto, por receio de que os atletas buscassem asilo no país norte-americano. Além dessa falta de jogadores no elenco, o Violette também convive com a realidade de violência no Haiti, que teve um aumento após o assassinato do presidente Jovenel Moise, em 2021.

O Violette se classificou às quartas de final da Concachampions sem 12 jogadores que atuaram na partida de ida, na República Dominicana. Foto: Scott Wachter/USA Today Sports

Contra o Austin, pela partida de ida, a equipe teve de mandar seu jogo na República Dominicana, país com o qual faz fronteira na Ilha de São Domingo. Além disso, essa foi a primeira partida da equipe em 10 meses, já que o futebol foi paralisado no país por causa dos indíces de violência, com o controle de gangues nos centros urbanos.

Antes de resistir aos 33 chutes do Austin na volta e garantir a classificação, o elenco teve de lidar com esse processo de isolamento do futebol. Ao longo dos últimos 10 meses, os jogadores tentavam se reunir semanalmente para conversar e manter o mínimo de contato em meio à violência no país.

🔵⚪️ @VACHAITI makes history and advances to the next round of #SCCL23!



Its opponent will be the winner between @clubleonfc and @TauroFC ! pic.twitter.com/dtGgJoafGc — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 15, 2023

“Passamos por muita coisa. Não tínhamos nossos melhores jogadores, lutamos, lutamos e lutamos. Isso significa muito para nós”, afirmou Steeven Saba ao final da partida. “Não vamos parar de lutar, não importa o que aconteça. Estamos fazendo isso pelo nosso país, estamos fazendo isso pelos meninos em casa, os sete, oito meninos que não puderam vir conosco.”

Esta não é a primeira vez que um time é desfalcado por não obter o visto de entrada nos Estados Unidos. No último ano, o Léogâne’s Cavaly, também do Haiti, teve que desistir de uma partida diante do New England Revolution por não obter o número suficiente de jogadores para iniciar o jogo. Antes da volta entre Violette e Austin, a Concacaf tinha preocupação se haveria condições de realizar a partida.

Ao todo, 14 jogadores estiveram na súmula do Violette para o jogo da última quarta-feira. Quatro foram selecionados às pressas para completar o elenco, por terem o visto de entrada ou por já residerem nos EUA, sendo que dois destes defendem o Motown, time amador de Nova Jersey.

“Os jogadores mostraram que não importa a adversidade que enfrentamos, eles precisam continuar, precisam ser fortes para enfrentar esses desafios”, disse Webens Prinsimé, técnico da equipe, após a partida de volta. “Os jogadores, nós os mantemos na mente de que eles podem vencer esta competição. Sabemos que temos muitas equipes boas, mas os jogadores têm de confiar que podem fazer tudo dentro de campo.”

Fundado em 1918, o Violette tem como uma de suas principais conquista da história a Copa dos Campeões da Concacaf de 1984, o equivalente à Concachampions.