Tiquinho Soares tem lesão no joelho confirmada e desfalca Botafogo por cinco semanas

Artilheiro do Brasileirão com 13 gols, o atacante Tiquinho Soares vai desfalcar o Botafogo por pelo menos seis jogos. O atleta passou por exames nesta segunda-feira que constataram uma lesão no medial do joelho esquerdo. Para alívio dos torcedores do líder nacional, não há necessidade de processo cirúrgico no jogador, que ficará afastado dos gramados por cinco semanas.

Tiquinho não encara o Guaraní, em Assunção, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, e deve perder os jogos do Brasileirão contra Internacional, São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético-MG. Voltaria na quinta rodada do segundo turno, em visita ao Corinthians, no fim de semana de 20 de setembro. O número de jogos pode aumentar caso o time carioca avance na competição continental.

“O atleta Tiquinho Soares foi submetido a exame de imagem que constatou lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Não há necessidade de cirurgia e o prazo de recuperação será em torno de cinco semanas”, anunciou o clube.

Tiquinho Soares sofreu uma lesão no medial do joelho esquerdo Foto: Carl de Souza / AFP

O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo no Mineirão, no empate sem gols com o Cruzeiro, no domingo. Saiu de campo fazendo muita cara de dor após cair e bater o joelho no chão. Após o jogo, Júnior Santos ainda tentou tranquilizar a torcida dizendo que conversou com o companheiro e “não era nada grave.”

No retorno do elenco botafoguense ao Rio, Tiquinho desembarcou andando normalmente, mas tinha uma enorme proteção na perna esquerda e estava amparado de uma muleta. Sem ele, o técnico Bruno Lage deve apostar em Janderson. Matheus Nascimento, que estava fazendo um intercâmbio na Europa, é outra opção para o setor.