Tiroteio atrasa o treino do Fluminense e faz Vasco mudar o local de trabalho; veja vídeo

Uma operação militar na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, mexeu com a rotina do Fluminense e do Vasco nesta quarta-feira. O time tricolor tinha atividade agendada para o começo da manhã, mas por causa do tiroteio no local, acabou adiando o início dos trabalhos em duas horas. Já o Vasco trocou as atividades em seu CT para São Januário a fim de evitar problemas na região.

Os jogadores do Fluminense chegavam ao CT Carlos Castilho, que fica 600 metros apenas distante de onde o Vasco costuma fazer seus trabalhos, quando se depararam com a ação da PM. Até um helicóptero participava da operação contra o crime organizado na cidade.

O volante Felipe Melo fez questão de filmar o que via. Em suas redes sociais, ele postou a imagem do helicóptero em ação na qual dava para ouvir os disparos dos tiros. “Vários disparos de tiros na comunidade”, alguém fala no vídeo de dentro do CT. Uma fumaça branca encobre o local.

Felipe Melo posta vídeo de operação policial na Cidade de Deus, comunidade bem próxima ao CTCC pic.twitter.com/auQqzGoTcc — Dr TeLe - Fan Account (@drtelesantana) March 15, 2023

Por precaução, os jogadores do Fluminense só foram ao gramado após a operação terminar. Perto do meio-dia, já sem policiais no local, o time de Fernando Diniz trabalhou forte para o segundo duelo com o Volta Redonda, pelas semifinais do Campeonato Carioca, agendado para sábado, no Maracanã.

A operação militar ocorreu bem atrás de onde fica o CT Moacyr Barbosa, do Vasco. Apesar de as atividades estarem agendadas somente para o período vespertino, o técnico Maurício Barbieri e os dirigentes optaram por trabalhar em São Januário. Muito gás lacrimogêneo foi utilizado na ação, em busca de integrantes de uma facção criminosa. Temendo represálias, o clube optou pela cautela.

O time faz a preparação final para encarar o ABC, em São Januário, pela segunda rodada da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. O estádio ainda será palco do jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no domingo. Na ida, o Vasco perdeu por 3 a 2, de virada. Jogava pelo empate.