‘Brasil é, sim, um dos favoritos a conquistar a Copa do Mundo’, afirma Tite

Publicidade

Ainda que medindo bem o uso das palavras, o técnico Tite afirmou nesta terça-feira que considera a seleção brasileira como “uma das” favoritas à conquista da Copa do Mundo do Catar. O treinador fez referência à ausência de jogos contra equipes europeias nos últimos quatro anos para evitar ser mais taxativo, mas não fugiu da responsabilidade ver que o Brasil com grandes chances de voltar a conquistar um Mundial após duas décadas.

“A gente assume que o Brasil, sim, é um dos favoritos”, afirmou Tite, logo após anunciar a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. “Não sei se a opinião pública comunga disso (favoritismo). Não posso me reportar a ali fora; a gente fica tão focado em tentar fazer o melhor trabalho possível. O que se tem é um processo evolutivo, e quando se tem quatro anos de trabalho, esse trabalho fica muito mais consistente, muito mais abalizado”, justificou.

O treinador, contudo, lembrou que ao longo da história seleções menos cotadas conseguiram ficar entre as primeiras - foi o caso da Croácia, por exemplo, que fez a final com a França na última Copa.

Convocação seleção brasileira

“Num campeonato que é mais torneio do que campeonato, porque não tem ida e volta, existem algumas características específicas. Daqui a pouco uma seleção que não é uma seleção muito visada pode chegar à final”, lembrou. Sobre isso, Tite voltou a declarar que a ausência de amistosos contra europeus atrapalha um retrato mais exato do que se terá pela frente. “Prejudica, sim, a seleção brasileira, mas prejudica também as seleções europeias.”

Indagada sobre quem considera os principais oponentes na busca pelo hexacampeonato, a comissão técnica preferiu escapar pela tangente. “Desde março a gente está observando Sérvia, Suíça e Camarões”, disse o auxiliar Cleber Xavier, citando os adversários do Brasil na primeira fase. “O nosso foco é sempre nessas seleções. A gente não consegue pensar, e olhar, uma França que foi campeã mundial, ou uma Alemanha que é sempre uma potência, ou a Inglaterra, ou a Argentina, que fez um grande trabalho nas Eliminatórias também.”