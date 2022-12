CBF publica nota para tentar cessar rumores sobre substituto de Tite na seleção brasileira

Os rumores cada vez mais intensos sobre qual técnico vai substituir Tite no comando técnico da seleção brasileira, após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, fez a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) soltar um comunicado no qual nega ter autorizado qualquer negociação com algum profissional para o cargo.

Leia também Perisic vê atuação da Croácia contra o Brasil como roteiro para superar Argentina

“A CBF vem a público reiterar que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não nomeou ou autorizou qualquer pessoa da confederação (vice-presidentes, diretores, executivos ou funcionários) ou de fora da confederação (presidentes de federação ou dirigentes de clubes) a procurar, em nome da Presidência, qualquer treinador ou profissional do futebol para a composição da equipe que irá trabalhar junto à Seleção Brasileira Masculina de Futebol, com foco na classificação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF também desautoriza qualquer pessoa a falar em nome da entidade sobre o assunto”, diz o comunicado.

Tite deixa o comando técnico da seleção brasileira após seis anos no cargo. Foto: Frank Augstein/AP

A entidade que dirige o futebol nacional lembra que “em nota divulgada no dia 17 de novembro” revelava que o anúncio do novo treinador e da comissão técnica só seria feito em janeiro de 2023 e que o processo de escolha do novo técnico será feito “sem considerar pressões”. “Tudo será conduzido de forma responsável e com clareza... com o objetivo máximo de fazer o melhor para o futebol brasileiro nos próximos anos.

O presidente Ednaldo Rodrigues garantiu manter sigilo total sobre a escolha. “Não falo nem com os meus familiares sobre esse assunto. Por isso, nenhum dirigente ou funcionário da CBF está autorizado a falar do futuro da Seleção. Quem falar sobre isso, não estará dizendo a verdade, além de causar danos ao trabalho da imprensa e levar desinformação aos torcedores. Isso é um desrespeito. Todo o processo será feito com total isenção, tempo e estudo necessários.”

Tite deixa o cargo após seis anos no comando técnico da seleção brasileira. Nesse período, disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022 - eliminado nas quartas de final para Bélgica e Croácia. Conquistou uma Copa América, em 2019, e um vice-campeonato, em 2021, diante da Argentina.