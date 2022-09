Tite convoca seleção brasileira com Pedro, Bremer e Ibañez antes da Copa do Mundo; assista ao vídeo

Em sua última convocação antes da definição da lista final para a Copa do Mundo do Catar 2022, Tite chamou nesta sexta-feira o atacante Pedro e o meia Éverton Ribeiro, ambos do Flamengo, deu chance a dois novatos na zaga da seleção brasileira e deixou o lateral Daniel Alves fora da relação para os amistosos com Gana e Tunísia, marcados para os dias 23 e 27 deste mês, na Europa.

Ao Estadão, duas semanas atrás, o treinador do Brasil disse ter 80% de sua base já definida para o Mundial, que começa dia 20 de novembro. O Brasil faz sua estreia contra a Sérvia, dia 24 de novembro, às 16h no horário de Brasília. Depois, encara Suíça e Camarões.

Confira a lista de convocados do Brasil

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Sevilla);

Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea), Bremer (Juventus) e Ibañez (Roma);

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham), Bruno Guimarães (Newcastle), Everton Ribeiro (Flamengo);

Atacantes: Antony (Manchester United), Roberto Firmino (Liverpool), Raphinha (Barcelona), Neymar (PSG), Richarlison (Tottenham), Vinicius Junior (Real Madrid), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid) e Matheus Cunha (Atlético de Madrid).

O técnico da seleção brasileira, Tite, ainda tem dúvidas para definir a lista de 26 nomes para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O treinador incluiu Pedro em sua lista após inúmeros pedidos da torcida do Flamengo e da imprensa brasileira. O jogador se tornou a referência do ataque da equipe carioca nos últimos meses, no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ele virou o maior artilheiro da história do time em apenas uma edição da Libertadores e exibe média de um gol a cada 107 minutos. É cada vez mais certo que Pedro vai para a Copa.

Nos amistosos deste mês, Pedro terá um companheiro de time no grupo da seleção. Isso porque Tite voltou a dar chance a Éverton Ribeiro, que nunca se consolidou nas convocações do treinador. Assim como o atacante, o meia terá oportunidade decisiva para tentar uma vaga na lista de 26 jogadores da seleção para a Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro e caba em 18 de dezembro.

O treinador da seleção surpreendeu ao convocar pela primeira vez os zagueiros Bremer, da Juventus, e Ibañez, da Roma. Com a dupla, o time nacional alcançou a marca de 50 jogadores chamados por Tite pela primeira vez neste ciclo para o Mundial. No mês passado, a CBF havia anunciado que iria observar os dois defensores em jogos dos seus respectivos clubes na Europa.

Os experientes Marquinhos, Éder Militão e Thiago Silva também apareceram na lista de Tite, confirmando cinco zagueiros chamados para os dois amistosos, algo incomum nas convocações do treinador. Mas o técnico listou apenas três laterais - Danilo, Alex Sandro e Alex Telles. Geralmente, ele chama quatro jogadores para a posição, dois para cada lado do campo.

Tite explicou que a conta vai fechar porque os zagueiros Militão e Ibañez também podem atuar na lateral-direita. Poderiam, portanto, compensar a falta de um lateral para este lado. Daniel Alves, que ainda sonha com a Copa, ficou fora da lista anunciada nesta sexta.

Outras ausências também chamam a atenção na relação de Tite para os dois amistosos. O técnico não incluiu o meia Philippe Coutinho e o atacante Gabriel Jesus. Ao mesmo tempo, o treinador voltou a dar oportunidade para o meia-atacante Roberto Firmino e o meia Bruno Guimarães. O atacante Matheus Cunha foi chamado. Tite voltou a deixar fora os meias Raphael Veiga e Gustavo Scarpa, do Palmeiras. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, também não foi lembrado.