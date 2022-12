Tite é alvo de assalto e tem cordão roubado enquanto passeava com a mulher no Rio

O técnico Tite sofreu um assalto enquanto caminhava com a mulher na Barra da Tijuca, no Rio. O episódio aconteceu no início da semana passada. O treinador teve um cordão roubado por uma pessoa que passava de bicicleta. Tanto o ex-comandante da seleção brasileira quanto a companheira lamentaram o episódio.

A assessoria do treinador afirmou ainda que uma outra pessoa que estava no local e viu a cena tentou interceptar o ladrão, mas não conseguiu. O casal seguiu normalmente com a caminhada depois do ocorrido. Tite não deve continuar morando no Rio.

Tite deixou o comando da seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo para a Croácia. Foto: Suhaib Salem/REUTERS

Tite desembarcou no Rio no dia 11 de dezembro, dois dias após a eliminação no Brasil para a Croácia, nos pênaltis, no Mundial do Catar. Emocionado, o técnico Tite não quis dar entrevistas quando chegou e apenas agradeceu a algumas pessoas, cerca de 50, que o aplaudiram na passagem pelo saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Tite deixa o cargo após seis anos no comando técnico da seleção brasileira. Nesse período, disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022 — eliminado em ambas nas quartas de final, para Bélgica e Croácia, respectivamente. Conquistou uma Copa América, em 2019, e um vice-campeonato, em 2021, diante da Argentina.

Após sua saída da CBF, não há definição sobre o novo treinador da seleção. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, afirmou que somente em janeiro vai decidir quem deve assumir o cargo. A permanência de Juninho Paulista, coordenador da seleção, também não está confirmada. O ciclo para a Copa de 2026 começa em março de 2023, com os primeiros jogos da Data Fifa. Tite vai passar por um período de férias. Ele tinha planos de trabalhar na Itália.