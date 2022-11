Tite erra ao insistir em Daniel Alves e pode pagar o preço na Copa; leia análise

Publicidade

Amistosos servem para observação. Tite fez uma leitura equivocada do que se viu em campo nos jogos com Tunísia e Gana, os últimos antes da convocação final da seleção brasileira nesta segunda-feira. A presença de Daniel Alves é um erro. Éder Militão provou que era uma opção melhor para o Brasil, mesmo improvisado. E o treinador pode pagar o preço na Copa do Mundo do Catar.

Aos 39 anos, Daniel Alves está longe daquele jogador que já foi um dos melhores do mundo na posição. Hoje não é mais. E Copa, sim, também é momento. E o momento dele é péssimo.

Fez uma temporada ruim pelo Barcelona após deixar o São Paulo pelas portas do fundo. Sem opções na Europa para se manter em uma vitrine aceitável foi jogar no México. No Pumas, Daniel Alves pouco fez e ainda arrumou confusão por causa de uma lesão, que, segundo ele, não existia, mas foi divulgada pelo clube em nota oficial.

Daniel Alves entrou na lista final do Tite para a Copa do Mundo do Catar Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Na entrevista após anunciar sua lista, Tite foi questionado logo na primeira pergunta sobre Daniel Alves, afinal era um nome questionável. E pouco explicou. Informou que o critério foi o mesmo para todos os jogadores: qualidade técnica, aspecto físico e mental.

Dos três, talvez, apenas o último possa justificar esta convocação. Tecnicamente, Daniel Alves já não vive boa fase há algum tempo. E fisicamente, o próprio preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian, se mostrou preocupado com o desempenho do lateral. Não à toa, ele ficou fora dos amistosos. Mas, segundo o profissional, força e potência melhoraram e, por isso, ele foi chamado na lista final.

A resposta mais correta, para mim, é gratidão. Apenas isso pode explicar.

Tite disse ainda, um pouco mais adiante na coletiva, que os laterais da seleção não precisam estar o tempo todo no ataque por causa dos pontas. Mas, para mim, o problema é defensivo. Daniel Alves vai sofrer contra adversários rápidos e habilidosos. Militão, por exemplo, não.

O treinador fez sua escolha. E pode pagar o preço em um momento decisivo da Copa do Mundo. Danilo deve ser o titular, mas, quando precisar, o atual Daniel Alves, que não é mais o antigo Daniel Alves, pode comprometer o setor defensivo do Brasil.