Tite fecha último treino antes de Brasil enfrentar a Croácia e esconde mais uma vez a escalação

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - O lateral-esquerdo Alex Sandro participou nesta quinta-feira do último treino do Brasil antes da partida com a Croácia, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Apesar disso, ele tem poucas chances de começar o jogo desta sexta. A tendência é que Alex Sandro seja relacionado, mas fique no banco. Nesse caso, Danilo irá novamente atuar pelo lado esquerdo e Éder Militão pela direita.

Leia também ‘Se tiver de dançar, eu vou dançar’, diz Tite sobre sua dancinha do pombo com Richarlison

Caso isso se confirme contra a Croácia, o Brasil irá a campo com a mesma equipe que iniciou o jogo de segunda-feira, na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Militão é zagueiro e será improvisado, enquanto Danilo foi convocado para ser titular da direita, mas já jogou diversas vezes no lado oposto e se diz bem à vontade.

Brazil's defender #06 Alex Sandro (C) and teammates take part in a training session at the Al Arabi SC Stadium in Doha on December 8, 2022, the eve of the Qatar 2022 World Cup quarter final football match between Brazil and Croatia. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Mais cedo, o jogador da Juventus se colocou inteiramente à disposição para atuar em qualquer setor da defesa. “Em relação a jogar na direita, esquerda ou centro da defesa, para mim é indiferente. Já mostrei diversas vezes. Para mim é algo natural”, afirmou, em entrevista concedida ao lado do técnico Tite.

Alex Sandro se lesionou no segundo tempo da vitória sobre a Suíça, na segunda-feira da semana passada. Ele foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadril, e desde então se dedicou quase que integralmente à fisioterapia. Na última terça, o lateral correu em volta do gramado do CT da seleção e, no dia seguinte, treinou pela primeira vez com bola. Isso, porém, não foi suficiente para confirmar o retorno do jogador.

Se não entrar em campo diante dos croatas, Alex Sandro completará três jogos sem atuar em cinco partidas na Copa do Mundo. Ele esteve em campo nas duas primeiras, mas se lesionou na parte final do segundo jogo.

“A tendência é não participar, porque não há ainda um trabalho muito forte. São lesões diferentes em relação ao Neymar”, citou Tite na coletiva. O treino do fim da tarde desta quinta-feira foi fechado na maior parte do tempo.