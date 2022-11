Tite muda estratégia e confirma escalação reserva contra Camarões, com três dúvidas

ENVIADOS ESPECIAIS A DOHA - A classificação antecipada da seleção brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar fez Tite abandonar o mistério que havia adotado antes dos dois primeiros compromissos da equipe no Mundial. A comissão técnica divulgou a escalação que enfrentará Camarões e confirmou que vai lançar mão de uma formação composta por reservas. Há, porém, três posições cujas vagas estão em aberto.

Leia também Fifa considera introduzir disputa de pênaltis na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Nenhum jogador considerado titular irá a campo diante dos africanos nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília) no Estádio Lusail. Tite já definiu quem será o goleiro, os zagueiros, os laterais, um dos dois volantes e dois dos três atacantes.

O treinador Tite comanda treino da seleção brasileira antes da partida contra Camarões na Copa do Mundo de 2022. Foto: Khaled Desouki/AFP

Ederson será titular no gol, Daniel Alves e Alex Telles assumem seus pontos nas laterais e Éder Militão e Bremer formam a zaga. No meio, Fabinho está garantido. Seu parceiro será Fred ou Bruno Guimarães. Está é a primeira das três incertezas de Tite.

As outras são relacionadas ao armador do time e ao centroavante. Rodrygo e Everton Ribeiro brigam por uma vaga na condição de articulador e Pedro e Gabriel Jesus disputam um lugar no comando de ataque. Nas pontas, está definido que Gabriel Martinelli jogará na esquerda e Antony na direita.

A escalação, portanto, será formada por: Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred/Bruno Guimarães e Everton Ribeiro/Rodrygo; Antony, Gabriel Martinelli e Pedro/Gabriel Jesus.

Publicidade

Nesta quarta-feira, 30, Tite comandou um treino fechado, o que se tornou hábito na antevéspera das partidas. Ele não indicou os 11 titulares, mas pela primeira vez desde que iniciou a preparação para o Mundial Tite antecipou grande parte da escalação. Antes, o técnico havia escondido a escalação sob o argumento de não municiar os rivais (Sérvia e Suíça) com informações.

Fred deverá ser banco. Isso porque o jogador do Manchester United é o único jogador do Brasil com um cartão amarelo na competição, e se for punido novamente ficará de fora das oitavas de final. Além disso, Bruno Guimarães entrou no decorrer do jogo com a Suíça e o time ganhou mais presença ofensiva. O atleta foi elogiado por Tite e César Sampaio.

Rodrygo surge como o favorito para ficar com a vaga no meio de campo, uma vez que desde a lesão de Neymar ele tem sido apontado como o jogador com características mais próximas às do astro do PSG. Everton Ribeiro, mesmo tendo mais experiência na função, é considerado menos ofensivo.

No ataque, Gabriel Jesus tem maior chance de começar o jogo. O atacante do Arsenal fez sua estreia nessa Copa do Mundo na segunda-feira, quando entrou no segundo tempo. Ele tem a seu favor o fato de poder jogar tanto pelas pontas, quanto pelo meio. Esse poder de movimentação é apreciado pela comissão téncia. Pedro é considerado “terminal” por Tite, o clássico centroavante de área. No entanto, Jesus carrega a pecha de ter passado em branco no Mundial da Rússia, em 2018.