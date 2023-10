Tite no Flamengo: veja o que aconteceu com os últimos técnicos da seleção brasileira

Depois de mais de 10 meses descansando, Tite volta a trabalhar no futebol. Com o fim da passagem do treinador pela seleção brasileira, o técnico assumiu o comando do Flamengo nesta segunda-feira e vai trabalhar no futebol brasileiro após mais de sete anos. Tite não será o primeiro profissional que deixa o comando do Brasil e retorna para o mercado de treinadores do País.

Desde a conquista do pentacampeonato em 2002, cinco técnicos passaram pelo comando da seleção brasileira. Carlos Alberto Parreira, Dunga, em duas oportunidades, Mano Menezes, Felipão e Tite estiveram no cargo nos últimos 21 anos e falharam na busca pelo sexto título mundial do País no futebol. Depois de encerrarem seus períodos à frente do Brasil, os técnicos tiveram caminhos diferentes em suas carreiras.

Tite volta a trabalhar no futebol brasileiro após mais de sete anos Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Carlos Alberto Parreira

Campeão mundial com o Brasil em 1994, Carlos Alberto Parreira voltou a trabalhar como técnico da seleção brasileira em 12 de fevereiro de 2003. No período de mais de 1200 dias em que esteve no comando do Brasil, Parreira conquistou a Copa América, de 2003, Copa das Confederações, de 2005, e falhou ao ser eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo para a França.

Após a demissão do Brasil, Parreira passou por alguns trabalhos em diferentes países e setores do futebol. Primeiro, meses após a saída de seleção brasileira, o treinador aceitou o convite da África do Sul, país sede do Mundial de 2010. Nas duas passagens que teve pela seleção africana, Parreira ajudou no desenvolvimento da modalidade e foi o treinador na primeira Copa do Mundo no continente africano.

Entre as duas passagens pela África do Sul, Carlos Alberto ficou alguns meses no comando técnico do Fluminense, em 2009, e a passagem marcou o retorno do treinador para o futebol brasileiro após cerca de sete anos. Depois de um período sem trabalhar diretamente com seleções e clubes, Parreira aceitou ser o coordenador técnico do Brasil entre 2013 e 2014.

Continua após a publicidade

Carlos Alberto Parreira foi o primeiro treinador da seleção brasileira após a conquista do penta, em 2002 Foto: WILTON JUNIOR / ESTADAO

Dunga

Em 16 de agosto de 2006, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu inovar. Após o fracasso na Copa do Mundo da Alemanha com um técnico experiente e campeão mundial com o Brasil, a entidade escolheu Dunga, campeão em 1994 como jogador, para ser o treinador da seleção até 2010. Sem experiência prévia na função, o treinador começou o trabalho com dúvidas e críticas mas correspondeu.

Sob o comando do “novato”, o Brasil foi campeão da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009, mas acabou caindo na Copa do Mundo. No mundial da África do Sul, a equipe comandada por Dunga foi eliminada nas quartas de final pela Holanda e o treinador deixou o comando da equipe.

Dunga teve duas das três experiências como treinador no futebol profissional na seleção brasileira Foto: WILTON JUNIOR/AP

Após a saída da seleção, Dunga ficou longe do futebol profissional durante alguns anos. O retorno aconteceu no início de 2013, no Internacional. No clube, o treinador ficou cerca de 10 meses e acabou demitido pela falta de resultados. Em 2014, o técnico retorno para a seleção brasileira. O Brasil passava por um período de incertezas com a seleção, por causa da queda na semifinal da Copa do Mundo em casa para a Alemanha por 7 a 1 e, mais uma vez, a CBF apostou no técnico.

Na nova passagem, Dunga não ficou muito tempo. Em pouco mais de 640 dias no cargo, o treinador amargou atuações ruins, dúvidas sobre a forma como convocava as seleções e foi demitido após ser eliminado na Copa América Centenário ainda na primeira fase da competição.

Continua após a publicidade

Mano Menezes

Com a queda nas quartas de final na Copa do Mundo de 2010, a CBF mudou mais uma vez o comando da seleção. Mano Menezes assumiu o cargo de técnico do Brasil em agosto com a missão de renovar a equipe e tentar o título mundial em 2014, no Mundial no Brasil. No período em que ficou no cargo, Mano teve dificuldade. Eliminado na Copa América de 2011 nos pênaltis para o Paraguai aumentou a pressão e a demissão aconteceu no fim de 2012, após derrota para a Argentina no Clássico das Américas.

Mano Menezes foi um dos cinco técnicos que passaram pela seleção brasileira desde a conquista do Mundial de 2002 Foto: Thiago Gadelha/ AFP

Após a saída da seleção, Mano rodou por diversos times. A retomada aconteceu no Flamengo, em 2013. Depois disso, o treinador passou por Corinthians, Cruzeiro, Shandong Luneng, da China, Cruzeiro, em duas oportunidades, Palmeiras, Bahia, Al-Nassr, Internacional e assumiu recentemente o Corinthians mais uma vez.

Luiz Felipe Scolari

Última técnico campeão mundial com o Brasil, Felipão foi chamado para ocupar a vaga deixada por Mano Menezes. O retorno aconteceu pouco mais de 10 anos de sua saída e foi curto. Com pouco mais de dois anos para a Copa do Mundo em casa, o Brasil cresceu de rendimento e conseguiu conquistar a Copa das Confederações de 2013. Contudo, no Mundial de 2014 a história foi outra. Apesar de voltar a disputar uma semifinal depois de 12 anos, a seleção sofreu a maior derrota de sua história na semifinal para a Alemanha, ao perder por 7 a 1, e ficou com o quarto lugar.

Com a demissão da seleção, Felipão foi outro que acumulou passagens por outros clubes do futebol brasileiro. A volta aos clubes aconteceu ainda em 2014, no Grêmio. Depois, o treinador passou por Guangzhou Evergrande, da China, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio mais uma vez, Athletico Paranaense, como treinador e diretor técnico, e atualmente comanda o Atlético-MG.