Tite se encontra com Amin Khader no Rio e foge de pergunta sobre o Flamengo; veja vídeo

Tite continua preferindo o silêncio quando o assunto é o Flamengo. Nesta sexta-feira, em vídeo que circula nas redes sociais, o humorista Amin Khader aparece conversando com o ex-técnico da seleção brasileira. Nas imagens, Amin pergunta o que o treinador vê como sendo de quinta categoria e fala que Tite não quer falar sobre a possibilidade de ser treinador do clube carioca.

Na última semana, Tite teve a mesma atitude quando chegou ao Rio. Ao desembarcar no aeroporto, o treinador enfrentou os jornalistas e mesmo com uma série de perguntas sobre a possibilidade de assumir como técnico do clube preferiu o silêncio. O Flamengo está sem treinador desde o dia 28 de setembro e aposta no ex-técnico da seleção brasileira como única opção, até o momento, para assumir a equipe.

“Nos encontramos na caminhada. Quinta categoria, ela é má educação, ela é falta de respeito com as pessoas”, respondeu Tite rindo e já saindo de cena no vídeo publicado na orla da praia no Rio.

Tite e Amin Khader Foto: Reprodução redes sociais

Tite e Flamengo parecem estar conversando nos últimos dias. Sem trabalhar desde o fim da Copa do Mundo de 2022, o treinador passou um longo período no sul do País e retornou para o Rio na mesma semana que o time carioca ficou sem técnico e que o nome de Tite passou a ser ligado ao clube. O Flamengo entra em campo neste sábado, 7, contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, ainda sem um treinador.

Diferente das outras vezes que trocou de técnico durante a temporada, o Flamengo prefere ter calma e tranquilidade para escolher um substituto para o trabalho de Jorge Sampaoli, demitido do clube carioca após o vice-campeonato da Copa do Brasil. Além disso, Tite disse, ainda em 2022, que não assumiria nenhum clube brasileiro em 2023 para ter um tempo em especial para a família.