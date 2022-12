Tite tem de ser ‘boleiro’ no comando da seleção brasileira e agir rápido

Falta a Tite mais ‘boleiragem’ nesta Copa do Mundo. Alguns podem chamar de ‘malandragem’ também. Não aquela de enganar pessoas ou os adversários. Refiro-me a tomar decisões rápidas, agir para ganhar, não levar em conta suas amarras disciplinares e meritocratas, a exemplo daquela fila certinha na hora da merenda escolar.

Em torneio de sete jogos, o treinador da seleção brasileira tinha de ser mais boleiro e menos ‘o cara justo que montou um elenco nos últimos quatro anos e se apega a processos de trabalho no futebol’. Isso pode até valer em competições longas, como o Brasileirão e as ligas nacionais da Europa. Copa do Mundo é outra coisa.

Falta astúcia para a comissão técnica. Há alguns ex-jogadores ao lado de Tite que poderiam lhe apontar alguns caminhos, digamos, menos puritano, afinal, estamos falando de futebol. Ele próprio esteve em campo e sabe o que se passa lá dentro. Eu sei que sua imagem é identificada com o ‘certo’ e o ‘justo’ e ele está a sabe-se lá quantos jogos de sua despedida da seleção (sai no fim da Copa) e não quer perder essa história. Mas ele deveria ter aprendido um pouco mais com o fracasso do Mundial da Rússia.

Tite escalou reservas, e o Brasil perdeu para Camarões Foto: Abedin Taherkenareh / EFE

Suas decisões seguem um roteiro que não vale para Copa. Errou ao desmontar o time contra Camarões. Se os jogadores brasileiros não têm condições de atuar quatro partidas seguidas, não deveriam nem estar na competição. Não dá para ficar pensando em poupar, conversar, verificar, titubear em um Mundial, em que o cenário mostra ao Brasil que times menos cotados não se entregam e que alguns de seus pares, como o treinador da França e da Espanha, também se valeram da artimanha de poupar atletas e escancararam as portas para cobranças e críticas. Nem no Brasileirão de 38 rodadas, os técnicos trocam os 11 titulares. Tite deveria ter deixado ao menos uns seis no jogo.

E uma decisão única, ele ‘queimou’ todos os reservas. Ninguém saiu de campo animado após a derrota para Camarões. Não havia um time. Esses atletas foram preparados para entrar em suas respectivas posições em equipes formadas. Tite e os seus pares erraram feio nesse sentido.

Confesso que após o jogo contra Camarões estou convencido de que o Brasil ainda depende de Neymar no Catar. E muito. E de Marquinhos e de Thiago Silva e de Casemiro.

O que estava em clima positivo, terminou a primeira fase em um velório. Agora Tite terá de agir rapidamente para espantar essa condição. Pior. Dois jogadores foram cortados ontem, Gabriel Jesus e Alex Telles. Mas não era para ser a Copa em que os atletas (da Europa) chegariam voando? Há alguma coisa errada. É o clima? É o tempo de preparação? É a falta de treino? Todas as pancadas de campo têm sido fatais para os jogadores brasileiros. A seleção precisa entrar no verdadeiro clima de Copa nas oitavas.