Presença frequente na seleção brasileira, protagonismo no Real Madrid e títulos expressivos com gols e atuações de gala para encher os olhos dos torcedores. Essa combinação de fatores aumentou ainda mais a fama de Vinícius Junior na Escolinha do Flamengo, local onde o atacante deu seus primeiros chutes quando criança na filial sediada em São Gonçalo. Nas últimas férias, ele cumpriu o ritual de visitar e não abandonar as origens,, para alegria de alunos e professores da escolinha.

“O Vinícius é um garoto maravilhoso que conseguiu seus objetivos. E é claro que usamos a sua trajetória como exemplo para os meninos aqui”, afirmou Carlos Eduardo Abrantes Beraldini, também conhecido como Cacau, e que atualmente trabalha na coordenação da Escolinha junto com sua mulher.

Peça-chave para o funcionamento do estabelecimento, Cacau carrega a “responsabilidade” de ter sido o primeiro treinador de Vinícius Junior. Em conversa com o Estadão, ele comentou da “Vinimania” que tomou conta da escolinha com o sucesso de seu pupilo em gramados espanhóis.

“Os meninos querem copiar o Vinícius Junior em tudo. No jeito de jogar, no posicionamento em campo, no corte de cabelo e até nas dancinhas após os gols. Sem dúvida que ele é a referência para esses meninos que sonham um dia jogar profissionalmente.”

Embalados pelos dribles do conterrâneo, cerca de 170 alunos da escolinha miram os passos do agora astro internacional. “Os garotos acompanham o sucesso do Vinícius no Real Madrid e também na seleção brasileira. A expectativa de todos aqui era de uma final entre Real Madrid e Flamengo no Mundial da Fifa. Infelizmente não deu certo. Mas o Vini fez muito bem a parte dele e, mais uma vez, foi decisivo. Isso empolgou a garotada.”

Dois banners, que tomam toda a altura da parede de uma das quadras, homenageiam Vini Jr. Foto: Carlos Eduardo Beraldini/Arquivo pessoal

Cacau destacou ainda a relação que o Vinícius Junior mantém com a escolinha de futebol, e também das visitas do “filho ilustre.” Apesar da agenda concorrida por conta dos treinos e jogos do Real Madrid, estar presente sempre que possível é um cuidado que o ex-flamenguista se esforça para cumprir.

“Desde que foi para a base do Flamengo, o Vini sempre se ofereceu para dar palestras aqui. Pouca gente sabe disso. A mesma coisa aconteceu quando ele seguiu para o Real Madrid. Ele conta como são os treinamentos lá e a necessidade de se dedicar. Tem um detalhe ainda: o Vinícius se emociona. Fico feliz porque essas iniciativas sempre partem dele”, disse Cacau. Os garotos olham para ele com admiração.

Na escolinha do Flamengo, localizada no bairro do Mutuá, a figura de Vinícius Junior é mais do que presente. Logo na secretaria, uma camisa da seleção brasileira devidamente enquadrada decora a sala como se fosse um troféu. Na parte externa, dois banners, que tomam toda a altura da parede de uma das quadras, ampliam a influência do atleta no ambiente. Ali, aos olhos dos meninos que chegam para treinar, o jogador é mostrado em duas versões.

Vini Jr., aos 12 anos, em jogo do Flamengo na Gávea pela Copa do Brasil, enquanto fazia parte da escolinha de futebol do rubro-negro.



Referência para os jovens, a figura de Vinícius Junior é mais do que presente na escolinha do Flamengo, localizada no bairro do Mutuá. pic.twitter.com/w94lUMLXPN — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) February 27, 2023

Em uma delas, na campanha do título sul-americano sub-17, o atacante aparece comemorando um gol com a camisa 11 da seleção brasileira. O cartaz gigante também traz a inscrição em letras garrafais: “PARABÉNS, VINICIUS JR”. Mas a homenagem não para por aí. Na parte de baixo, os dois feitos do então promissor atleta são destacados: Vini terminou o torneio como artilheiro (sete gols) e também como melhor jogador.

Já o banner ao lado dá um tom de despedida e tem um contexto de agradecimento. Em sua versão flamenguista, o jovem atacante aparece de braços cruzados na comemoração de um de seus dois gols marcados na Libertadores de 2018, contra o Emelec. Na imagem, ele usa um óculos que foi jogado pela torcida no gramado. Um “OBRIGADO, VINICIUS JR” surge como destaque. Os votos de sucesso na ida para a Espanha são representados por um “VAI E ARREBENTA!!!” no painel. É o que ele tem feito.

PERSONALIDADE FORTE CONTRA O PRECONCEITO

Na conversa com Cacau, a luta contra o preconceito também foi abordada. O ex-treinador comentou sobre os problemas que o brasileiro vem enfrentando com os atos racistas na Europa e disse que Vini consegue passar uma imagem positiva por sua postura. “O Vinícius tem uma parte mental muito forte. E isso o acompanha desde menino.”

Lutar contra adversidades e conseguir superar obstáculos faz parte de sua trajetória, afirmou o descobridor de talentos. “Aqui, como ele se destacava muito, passamos a colocá-lo para jogar contra meninos dois anos mais velhos. Às vezes até três. No tempo em que esteve na base do Flamengo, o Vinícius sempre jogou nas categorias acima de sua idade. Era tímido fora de campo, mas se transformava quando entrava nas quatro linhas.”

Muito dessa força e resiliência, segundo Cacau, tem como base o lado familiar. De origem humilde, os pais sempre se desdobraram para conseguir manter vivo o sonho do filho de um dia jogar futebol. “O esforço da família sempre chamou a atenção. Teve um período em que o pai precisou trabalhar em uma empresa em São Paulo. Ficou longe da família para poder dar a assistência que o Vinicius precisava para poder ir aos treinos no Rio. Tanto o pai quanto a mãe batalharam muito para ver o sonho do filho realizado.”

Vini Jr. com os alunos do Colégio Paulo Freire, que é assistida pelo seu projeto com foco em educação Foto: Pedro Martins / Instituto Vini Jr.

FUTEBOL VIRA FERRAMENTA SOCIAL

A criação do Instituto Vini Jr há quase dois anos revela a preocupação do jogador do Real Madrid em tentar transformar a realidade de crianças carentes. Com foco na educação, o objetivo é apoiar as escolas públicas brasileiras na construção de novos modelos de ensino-aprendizagem utilizando a tecnologia como ferramenta e o esporte como linguagem.

O primeiro produto do instituto é um aplicativo de celular chamado “Base”, formatado para facilitar o aprendizado das crianças. O colégio Paulo Freire, onde o atacante estudou quando menino, foi o pioneiro neste projeto. Atualmente são quatro Centros de Tecnologias Educacionais em operação e sete escolas públicas envolvidas.

De acordo com o site do Instituto, o projeto atende mais de mil alunos atualmente. Entre professores, orientadores e gestores, cerca de 150 profissionais da educação estão inseridos na iniciativa. “O Base é um aplicativo que tem todo o conteúdo de sala de aula. Fornecemos celulares e tablets para que os alunos tenham acesso a tudo sob a coordenação de nossa equipe”, afirmou Camilo Coelho, diretor de Desenvolvimento Institucional.